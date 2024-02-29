В каких странах украинцев ждут на работу: какую зарплату предлагают

Украину во время войны продолжают покидать ее граждане, не только спасаясь от оккупантов, но и в поисках хорошей работы и лучшей жизни. При этом спрос на рабочую силу из Украины в разных странах отличается. Специалисты по трудоустройству говорят, что наибольший спрос на украинцев остается в соседних странах ЕС, в частности, в Польше, Чехии, Словакии и Румынии, которые стремятся продолжить привлекать большие объемы иностранных инвестиций в регион и оставаться "фабриками" для всего ЕС. А это требует постоянного обновления рабочей силы.

Кем работают за границей украинские беженцы и какой имеют доход. Фото: из открытых источников

А вот в таких странах, как Ирландия, спрос на дешевую рабочую силу украинцы уже закрыли. В Испании особо не заинтересованы в иностранной рабочей силе.

Стоит отметить, что украинцам, которые не знают языка страны, в которую прибыли, как правило, предлагают работу на заводах или фабриках. В Польше можно устроиться уборщиками, упаковщиками, грузчиками, операторами автоматизированных машин на зарплату около 3,35 тыс. – 7 тыс. злотых (737 – 1540 евро). Польские работодатели часто предлагают или компенсацию расходов на аренду, или бесплатное жилье (но с квартплатой около 80 евро). Это могут быть помещения, расположенные неподалеку от места работы, где вместе живут по 6-8 человек в комнатах типа общежития или хостела.

В Чехии также можно найти аналогичные вакансии упаковщика, оператора на заводе. Оплата труда в среднем выше, чем в Польше, она составляет 1025 – 1700 евро. Иногда продолжительность смены на заводе в Чехии 12 часов при 5-ти или 6-дневной рабочей неделе. Чешский работодатель также предлагает работнику жилье по 100-130 крон в сутки или компенсацию – 3000 крон (123 евро в месяц). Кроме того, в вакансиях в Чехии чаще предлагают доплаты за сверхурочные (+ 20%) и за ночные смены (+ 50%), за работу во второй половине дня, в праздники и выходные. Вместе с тем, в Чехии рабочих привлекают бесплатными обедами.

В Германии на низкоквалифицированных должностях (на складах, строительстве и т.д.) в среднем можно заработать 1500-2000 евро. К примеру, в Германии комплектовщик одежды получает до 1750 евро/мес., работая 5-6 дней в неделю по 8 часов. Из этой суммы ему придется выложить 10 -13 евро/день (310 — 403 евро в месяц) за предоставленное работодателем жилье. Уборщица в отеле Германии получает 1000 — 2000 евро в месяц (в зависимости от региона страны), при этом, из ее зарплаты вычитают 350 евро за жилье и завтраки. Чтобы устроиться в Германии кассиром и получать 1200 евро/мес., нужны знания русского и немецкого (уровень В1).

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