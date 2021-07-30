В каких областях Украины в выходные будет ожидается дождь с грозой: прогноз погоды

На Украину надвигаются сразу два циклона — Ferdinand и Elior. По прогнозам синоптиков, в грядущие выходные некоторые области зальет ливнями. Об этом на своей странице в Facebook сообщила метеоролог Наталья Диденко.

Погода в Украине на 31 июля и 1 августа - фото: из открытых источников

По словам синоптика, в субботу и воскресенье в большинстве областей страны будет сухая и малооблачная погода. По данным Укргидрометцентра, 31 июля в западной в восточной частях страны ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха днем составит от 28 до 30 градусов тепла. Что касается южных областей, то в течение дня сохранится облачная погода и температура воздуха составит от 28 до 30 градусов выше 0. В южных областях также в течение дня будет облачно, а столбик термометра покажет от 30 до 32 градусов. Центральную часть Украины также не затронут в этот день дожди. Температура воздуха — +29.. +31 граду тепла.





В воскресенье, 1 августа, дождливая погода продолжится в западной части страны, а также грозовые ливни в этот день будут и в северных областях. Температура воздуха составит днем до 32 градусов тепла в северной части, а на Западе — до 28 градусов. Облачная погода в первый день августа ожидается в центральной, южной и восточной частях Украины. Температура воздуха будет везде примерно одинаковая — до 34 градусов тепла.





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