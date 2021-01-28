В каких областях Украины в выходные будет идти снег: прогноз погоды

В грядущие субботу и воскресенье в Украине будет не так тепло, как было в течение недели. В некоторых областях выходные пройдут со снегом, а в некоторых — с дождем.

В выходные в Украине пойдет снег - фото: из открытых источников

Так, по данным Гидрометцентра, в субботу, 30 января, в таких городах как Чернигов, Суммы Полтава, Киев, Кропивницкий, Донецк, Черкассы, Винница, Черновцы, Луцк, Житомир, Ровно, Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, будет снежная погода. Температура воздуха составит от 0 до -2. В Чернигове в этот день будет от -1 до -3 градусов.

Снег с дождем в этот день ожидается в Херсоне, Николаеве, Одессе, а также Ужгороде. Температура воздуха составит 2…4 градуса выше 0. В Запорожье, Днепре и Харькове в субботу ожидается облачная погода без осадков. На термометре в этот день будет от 0 до – 2. В Запорожье – от 1 до 3 градусов тепла.

В воскресенье, 31 января, снег ожидается в Виннице и в Черновцах. Температура воздуха будет от -2 до -4 градусов. Во всех остальных областях Украины в этот день будет облачная погода, без осадков. В западной части страны ожидается минусовая температура. Столбик термометра упадет до -6 днём в таких городах как Львов, Ивано-Франковск, Черновцы, Ровно, Тернополь, Луцк, Хмельницкий. В Киеве в этот день также ожидается от -4 до -6 градусов. В восточной части температура воздуха составит от 2 до 4 градусов выше 0. На юге – от 0 до 2 градусов тепла. В Херсоне в этот день ожидается от +5 до +7 градусов.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что столицу засыпает снегом и в Киевской городской государственной администрации призвали водителей не выезжать в город, а также о том, какой будет погода в 2021 году.

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