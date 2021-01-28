В каких областях Украины в выходные будет идти снег: прогноз погоды

Язык
Coinspot 28.01.2021
BTC/USD
31537.53
ETH/USD
1294.73
LTC/USD
128.88
НБУ 28.01.2021
USD/UAH
28.35
EUR/UAH
34.30
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Мокрик Анастасия
В грядущие субботу и воскресенье в Украине будет не так тепло, как было в
течение недели. В некоторых областях выходные пройдут со снегом, а в некоторых — с дождем.
В выходные в Украине пойдет снег - фото: из открытых источников
Так, по данным Гидрометцентра, в субботу, 30 января, в таких городах как Чернигов,
Суммы Полтава, Киев, Кропивницкий, Донецк, Черкассы, Винница, Черновцы, Луцк,
Житомир, Ровно, Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, будет снежная
погода. Температура воздуха составит от 0 до -2. В Чернигове в этот день будет
от -1 до -3 градусов.
Снег с дождем в этот день ожидается в Херсоне, Николаеве, Одессе, а также
Ужгороде. Температура воздуха составит 2…4 градуса выше 0. В Запорожье, Днепре
и Харькове в субботу ожидается облачная погода без осадков. На термометре в
этот день будет от 0 до – 2. В Запорожье – от 1 до 3 градусов тепла.
В воскресенье, 31 января, снег ожидается в Виннице и в Черновцах. Температура воздуха будет от -2 до -4 градусов. Во всех остальных областях Украины в этот день будет облачная погода, без осадков. В западной части страны ожидается минусовая температура. Столбик термометра упадет до -6 днём в таких городах как Львов, Ивано-Франковск, Черновцы, Ровно, Тернополь, Луцк, Хмельницкий. В Киеве в этот день также ожидается от -4 до -6 градусов. В восточной части температура воздуха составит от 2 до 4 градусов выше 0. На юге – от 0 до 2 градусов тепла. В Херсоне в этот день ожидается от +5 до +7 градусов.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что столицу засыпает снегом и в Киевской городской государственной администрации призвали водителей не выезжать в город, а также о том, какой будет погода в 2021 году.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости