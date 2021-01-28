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Киев засыпает снегом: в КГГА призвали водителей не выезжать в город

Власти просят пересесть на общественный транспорт

сегодня, 10:46
Автор:

Гриниченко Дима

С утра 28 января столицу Украины засыпало снегом, что прогнозировалось ранее. Погода ухудшилась с раннего утра. Городские власти призвали водителей не выезжать на автомобилях и пересаживаться на общественный транспорт. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Киев засыпает снегом: в КГГА призвали водителей не выезжать в город

Снегопад. Фото: 24 канал

На данный момент в городе работают 236 рабочих в составе 37 бригад для борьбы со стихией. Также коммунальщики сообщили о работе 359 единиц специальной техники.

Коммунальные службы очищают и обрабатывают городские магистрали, мосты, спуски и подъемы, улицы с брусчаткой средствами, которые помогут избежать обледенения.

Особое внимание автодоровцы уделяют тротуарам, ступенькам и остановкам общественного транспорта.

Городские власти призвали водителей Киева не пользоваться автомобилями и отдать предпочтение общественному транспорту. Также в КГГА попросили киевлян не парковать автомобили на обочинах дорог и запрещенных местах.

Машины, которые будут мешать уборке снега эвакуируют.

28 января, по прогнозам синоптиков, температура воздуха будет колебаться от нуля до шести градусов ниже нуля. Синоптики также прогнозировали, что резкое похолодание продлится до начала февраля на всей территории Украины. 

В феврале на всей территории нашей страны ожидается существенное потепление, во всех регионах будет плюсовая температура, а на Юге может потеплеть до +15.

Специалисты отмечали наступление ранней весны, которую можно ожидать уже с 20 чисел февраля.

Ранее "Комментарии" сообщали окончательную цену на газ в феврале 2021 года.

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Источник: https://t.me/KyivCityOfficial/1281
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