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В каких областях Украины пройдут дожди: погода на 28 ноября

Сегодня, 28 ноября, в нескольких регионах Украины ожидается дождливая и прохладная погода

сегодня, 11:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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В воскресенье, 28 ноября, в большинстве областей Украины ожидается небольшое потепление, но пройдут дожди. Такими данными поделился Укргидрометцентр.

В каких областях Украины пройдут дожди: погода на 28 ноября

Где пройдет дождь 28 ноября (фото из открытых источников)

Синоптики прогнозирует дождливую погоду в западной части страны: Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Волынской областях. Там столбики термометра будут в диапазоне +5…+9 градусов.

Также дожди прогнозируют в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях. Но температура воздуха там прогреется до +8…+13 градусов.

На остальной территории Украины будет ясно и без существенных осадков.

В Киеве, 28 ноября, синоптики прогнозируют ясную и солнечную погоду. Столбики термометра поднимутся до +8…+10 градусов. А ночью ожидается +1...+3 градуса. 

Напомним, что зима 2021-2022 годов будет отличаться от прошлогодней в плане погодных условий. По словам директора Укргидрометцентра Николая Кульбиды декабрь будет теплым, сильных морозов не предполагается. В целом, эта зима должна быть "мягкой". В январе-феврале ожидается значительное, но кратковременное понижение температуры.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что несколько дней назад в северных испанских регионах выпало большое количество осадков в виде снега. В некоторых районах температура воздуха опустилась до -11 градусов по Цельсию. 

Читайте также, на северо-восток Китая обрушились мощные снегопады и метели. По информации СМИ, наиболее сильно стихия ударила по китайским провинциям и Цзилинь и Хэйлунцзян.  Из-за обильных осадков в нескольких городах были временно закрыты школы и детские сады.


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Источник: https://meteo.gov.ua/
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