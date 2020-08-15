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В каких областях Украины карантин смягчать не будут: обновленный список Минздрава

В Минздраве рассказали, какие регионы Украины находятся в опасности из-за коронавируса

сегодня, 17:12
Автор:

Таисия Ерохина
В каких областях Украины карантин смягчать не будут: обновленный список Минздрава

Шесть областей в Украине пока еще не могут ослабить карантин из-за коронавирусной эпидемии. Об этом свидетельствуют показатели для ослабления противоэпидемических мероприятий по состоянию на 15 августа, обнародованные Министерством здравоохранения на официальном сайте.

Согласно данным Минздрава, в перечень, где карантин не будут смягчать, попали:

- Киев - не соответствует допустимому количеству новых случаев на 100 000 населения и превышает норму по загруженности коек;

- Волынская область - также превысила порог заболеваемости коронавирусом;

- Закарпатская область - не соответствует показателю по количеству новых случаев;

- Ивано-Франковская область - не в норме порог заболеваемости;

- Львовская область - высокое число больных, а еще выше нормы загруженность коек;

- Ровенская область - почти втрое превышает норму количества больных;

- Черновицкая область - количество случаев COVID-19 не в пределах допустимого.

Как сообщалось, в Украине выросло число больных с тяжелым течением коронавирусной болезни. Так, в настоящее время лечение от коронавируса в больницах проходят более 5000 человек.


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