В каких областях Украины карантин смягчать не будут: обновленный список Минздрава

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Таисия Ерохина
Шесть областей в Украине пока еще не могут ослабить карантин из-за коронавирусной эпидемии. Об этом свидетельствуют показатели для ослабления противоэпидемических мероприятий по состоянию на 15 августа, обнародованные Министерством здравоохранения на официальном сайте.
Согласно данным Минздрава, в перечень, где карантин не будут смягчать, попали:
- Киев - не соответствует допустимому количеству новых случаев на 100 000 населения и превышает норму по загруженности коек;
- Волынская область - также превысила порог заболеваемости коронавирусом;
- Закарпатская область - не соответствует показателю по количеству новых случаев;
- Ивано-Франковская область - не в норме порог заболеваемости;
- Львовская область - высокое число больных, а еще выше нормы загруженность коек;
- Ровенская область - почти втрое превышает норму количества больных;
- Черновицкая область - количество случаев COVID-19 не в пределах допустимого.
Как сообщалось, в Украине выросло число больных с тяжелым течением коронавирусной болезни. Так, в настоящее время лечение от коронавируса в больницах проходят более 5000 человек.
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