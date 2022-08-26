В каких областях ожидаются дожди 27 августа: гидрометцентр

В субботу на территории Украины будет преобладать жаркая погода. В некоторых областях ожидаются грозовые ливни. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине 27 августа. Фото из открытых источников

Согласно прогнозам синоптиков, 27 августа дождливая погода ожидается в Черкасской и Кировоградской области, а также в Севастополе. В остальных областях страны этот день будет солнечным.

В северной части страны температура воздуха днем поднимется до +29 градусов. К ночи ожидается от +16 до +18 градусов. В центральных областях днем столбики термометров поднимутся до +30 градусов, а к ночи опустятся до +18 градусов. На юге Украины температура воздуха днем будет составлять от +30 до +32 градусов, а ночью — от +18 до +20 градусов. В западных областях — до +33 градусов днем и до +15.. +17 градусов ночью. В восточной части Украины днем ожидается до +32 градусов, а ночью — до +19 градусов.

Синоптики отмечают, что с 26 по 29 августа в северных, центральных, большинстве западных, Донецкой и Харьковской областях преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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