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В Кабмине хотят разрешить пожарным штрафовать украинцев: сколько будут платить нарушители

Пожарные смогут наказывать поджигателей сухой травы

сегодня, 21:55
Автор:

Лиля Воробьева
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Правительство высказало предложение, чтобы предоставить украинским пожарным право налагать штрафные санкции за поджог сухих растительных остатков. Также украинцы будут нести админответственность за использование воздушных шаров и "китайских фонариков" в городах. Эта информация прозвучала на сегодняшнем заседании правительства.

В Кабмине хотят разрешить пожарным штрафовать украинцев: сколько будут платить нарушители

Правительство хочет дать полномочия пожарным (фото из открытых источников)

По предложению чиновников будут внесены соответствующие изменения в отечественный Административный кодекс. Это касается ответственности граждан за допущенные нарушения в сфере пожарной безопасности.

Правительство считает нужным наделить пожарных полномочиями для составления админпротоколов  за поджог  сухой травы.

Кроме того, граждане будут нести админответственность за то, что будут использовать устройства наподобие воздушных шаров возле лесных массивов, пастбищ, других участков с разной природной растительностью.  Будут наказывать нарушителей, если они будут осуществлять такие действия возле заповедников и объектов с повышенной опасностью.

Предложение по штрафу следующее. Для обычных граждан он будет составлять от 270 до 900 необлагаемых минимумов доходов граждан. Для юридических лиц они будут более весомыми: от 630 до 1800 таких минимумов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что для пассажиров автобусов могут ввести новые штрафы . Введение штрафов обсуждается в Министерстве инфраструктуры. Известно, что за проезд без сертификата о вакцинации или справки об отрицательном результате ПЦР-теста будут штрафовать не только водителей или машинистов, проводников железнодорожного транспорта. Штрафовать хотят перевозчиков и пассажиров.


 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CCLMv_RJ5EE&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%9C%D1%96%D0%BD
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