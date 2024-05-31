В июне некоторые пенсионеры получат повышенные пенсии: кто именно

Тысячи украинских пенсионеров, которые не прекращали трудовую деятельность после выхода на пенсию, в скором времени ощутят приятные изменения в размере своих ежемесячных выплат. По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), эти пенсионеры автоматически получат повышенные пенсии в июне, а также доплату за прошедшие два месяца.

Часть пенсионеров в июне получат повышенные выплаты за два месяца

Это изменение касается тех, кто на 1 марта 2024 года набрал необходимый страховой стаж — 24 месяца, или тех, кому после последнего перерасчета или назначения пенсии прошло не менее двух лет.

"С 1 апреля 2024 года пенсионерам, которые после назначения / предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа, или менее 24 месяцев, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года, проведен автоматический перерасчет пенсии", — сказано в сообщении Пенсионного фонда .

Сведения о страховых взносах за первый квартал 2024 года были внесены в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования в мае, что позволило провести перерасчет уже в этом месяце.

"Уже в июне пенсионеры получат увеличенные размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие два месяца", — отметили в ПФУ.

Напомним, что согласно данным Пенсионного фонда Украины (ПФУ), средний размер пенсий в Украине на 1 апреля 2024 года составляет 5 743,27 гривны. Всего пенсионные выплаты получают более 10 миллионов украинцев.

Кроме того, правительство разрешило украинцам докупить необходимый страховой стаж для выхода на пенсию или для получения более высокой пенсии. Услугой могут воспользоваться даже украинцы, которые работают за границей, но хотят получать пенсию в родной стране