logo

BTC/USD

62121.16

ETH/USD

3010.97

LTC/USD

82.11

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

42.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Украинцы могут купить страховой стаж для получения пенсии. Что нужно сделать
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцы могут купить страховой стаж для получения пенсии. Что нужно сделать

Правительство разрешило украинца докупить необходимый страховой стаж для выхода на пенсию или для получения более высокой пенсии. Услугой могут воспользоваться даже украинцы, которые работают за границей, но хотят получать пенсию в родной стране

сегодня, 20:39
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Как сообщает пресс-служба правительства, в Украине можно докупить себе страховой стаж, чтобы в будущем получать пенсию или увеличить ее размер.

Украинцы могут купить страховой стаж для получения пенсии. Что нужно сделать

Деньги

Так, по сообщению Кабмина, купить стаж могут лица старше 16 лет, которые, например, работают за границей, но планируют получать пенсию в Украине. Кроме того, докупить страховой стаж позволили людям предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для получения пенсии. Также воспользоваться услугой могут и украинцы, с низким уровнем официального дохода, желающие в будущем иметь более высокую пенсию.

При этом в правительстве подчеркнули, что можно вносить деньги и за себя, и за другого человека, если он уже не является пенсионером.

В пресс-службе Кабмина подчеркнули, что для того, чтобы неработающему лицу был зачислен полный месяц страхового стажа, за него нужно уплатить по меньшей мере минимальный страховой взнос.

Рассчитать страховой взнос просто. Для этого есть формула: нужно умножить минимальную заработную плату на 22%. При этом известно, что 1 апреля 2024 минимальный страховой взнос составляет 1760 грн.

В Кабмине подчеркнули, что суммы уплаченных страховых взносов засчитываются за месяц, в котором средства поступили на счет Пенсионного фонда Украины.

Следовательно, для того чтобы докупить себе страховой стаж, необходимо пройти процедуру, которую подробно описывает правительство. Но ей предшествует заключение договора с Пенсионным фондом, это можно сделать и в онлайн-режиме.

После этого нужно зайти в свой личный кабинет Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи, Дія подписи или системы GOV.ID.

Там следует выбрать раздел "Коммуникация по ПФУ" и выбрать пункт "Договор на добровольное участие";

После этого необходимо внести персональные данные (свои или лица, за которые будут производиться платежи).

Далее следует дать согласие на обработку персональных данных и подтвердить эти данные.

После этого необходимо подписать договор с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), нажав кнопку "Подписать и оплатить".

Все, после этого можно платить взносы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, кто в Украине может досрочно выйти на пенсию.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/yak-kupyty-strakhovyi-stazh
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости