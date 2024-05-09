Украинцы могут купить страховой стаж для получения пенсии. Что нужно сделать

Как сообщает пресс-служба правительства, в Украине можно докупить себе страховой стаж, чтобы в будущем получать пенсию или увеличить ее размер.

Деньги

Так, по сообщению Кабмина, купить стаж могут лица старше 16 лет, которые, например, работают за границей, но планируют получать пенсию в Украине. Кроме того, докупить страховой стаж позволили людям предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для получения пенсии. Также воспользоваться услугой могут и украинцы, с низким уровнем официального дохода, желающие в будущем иметь более высокую пенсию.

При этом в правительстве подчеркнули, что можно вносить деньги и за себя, и за другого человека, если он уже не является пенсионером.

В пресс-службе Кабмина подчеркнули, что для того, чтобы неработающему лицу был зачислен полный месяц страхового стажа, за него нужно уплатить по меньшей мере минимальный страховой взнос.

Рассчитать страховой взнос просто. Для этого есть формула: нужно умножить минимальную заработную плату на 22%. При этом известно, что 1 апреля 2024 минимальный страховой взнос составляет 1760 грн.

В Кабмине подчеркнули, что суммы уплаченных страховых взносов засчитываются за месяц, в котором средства поступили на счет Пенсионного фонда Украины.

Следовательно, для того чтобы докупить себе страховой стаж, необходимо пройти процедуру, которую подробно описывает правительство. Но ей предшествует заключение договора с Пенсионным фондом, это можно сделать и в онлайн-режиме.

После этого нужно зайти в свой личный кабинет Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи, Дія подписи или системы GOV.ID.

Там следует выбрать раздел "Коммуникация по ПФУ" и выбрать пункт "Договор на добровольное участие";

После этого необходимо внести персональные данные (свои или лица, за которые будут производиться платежи).

Далее следует дать согласие на обработку персональных данных и подтвердить эти данные.

После этого необходимо подписать договор с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), нажав кнопку "Подписать и оплатить".

Все, после этого можно платить взносы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, кто в Украине может досрочно выйти на пенсию.