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В Ивано-Франковске первой полностью вакцинированной школе пообещали миллион

Деньги пойдут на развитие инфраструктуры заведения

сегодня, 11:00
Автор:

Антон Рудак

Первое учебное заведение в Ивано-Франковске, в котором иммунизируются 100% педагогов, получит 1 млн гривен. Это пообещал на оперативном совещании мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

В Ивано-Франковске первой полностью вакцинированной школе пообещали миллион

Руслан Марцинкив, фото Facebook

"Первое заведение, которое достигнет 100% вакцинации работников, получит 1 млн грн на развитие инфраструктуры", — сообщил Руслан Марцинкив.
Как информирует департамент образования и науки Ивано-Франковского городского совета, в 50 из 58 школ города уже вакцинированы 80% сотрудников. В детсадах эта цифра меньше. В 29 из 44 детсадов вакцинировано 80% персонала. Также таких показателей достигло каждое второе заведение внешкольного образования.

Мэр также заявил, что в городе осложняется ситуация с коронавирусом, ведь население неохотно вакцинируется. По его словам, сейчас городские власти осуществляет все мероприятия по развертыванию дополнительных койкомест в больницах, однако это не позволит остановить рост заболеваемости. В городском совете сообщили, что сейчас в Ивано-Франковске достаточное количество вакцин и приглашают всех на прививку.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2022 году на украинцев ждет ревакцинация, то есть введение третьей дозы. Вопрос ревакцинации и прививки детей и людей из групп риска COVID-19 рассмотрят специалисты Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики в ближайшее время. Также среди важных вопросов повестки дня целесообразности введения третьей дозы вакцины от COVID-19 для людей из группы риска, которые имели тяжелое течение болезни и чей организм плохо реагирует на вакцинацию. После рассмотрения этих вопросов группа экспертов предоставит свои рекомендации и выводы Министерству здравоохранения. По словам Федора Лапия, между двумя дозами надо делать перерыв сроком на полгода.


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Источник: https://www.facebook.com/watch/live/?v=3092273217677198&ref=watch_permalink
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