В Ивано-Франковске первой полностью вакцинированной школе пообещали миллион

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Антон Рудак
Первое учебное заведение в Ивано-Франковске, в котором иммунизируются 100% педагогов, получит 1 млн гривен. Это пообещал на оперативном совещании мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
Руслан Марцинкив, фото Facebook
Мэр также заявил, что в городе осложняется ситуация с коронавирусом, ведь население неохотно вакцинируется. По его словам, сейчас городские власти осуществляет все мероприятия по развертыванию дополнительных койкомест в больницах, однако это не позволит остановить рост заболеваемости. В городском совете сообщили, что сейчас в Ивано-Франковске достаточное количество вакцин и приглашают всех на прививку.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2022 году на украинцев ждет ревакцинация, то есть введение третьей дозы. Вопрос ревакцинации и прививки детей и людей из групп риска COVID-19 рассмотрят специалисты Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики в ближайшее время. Также среди важных вопросов повестки дня целесообразности введения третьей дозы вакцины от COVID-19 для людей из группы риска, которые имели тяжелое течение болезни и чей организм плохо реагирует на вакцинацию. После рассмотрения этих вопросов группа экспертов предоставит свои рекомендации и выводы Министерству здравоохранения. По словам Федора Лапия, между двумя дозами надо делать перерыв сроком на полгода.
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