В ISW назвали главный посыл саммита НАТО – как это касается России

Саммит НАТО в Вильнюсе продемонстрировал, насколько российское полномасштабное вторжение в Украину отбросило назад цели, ради которых, как утверждает Кремль, он начал войну. Как передает портал "Комментарии", к такому мнению пришли в Институте изучения войны.

Саммит НАТО. Фото: из открытых источников

Аналитики ISW отмечают, цель предотвратить расширение НАТО и, более того, свернуть предыдущие раунды расширения Альянса и оттеснить НАТО от границ России была одним из заявленных требований Кремля перед вторжением в Украину. Кремль постоянно повторял эту цель на протяжении всей войны.

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"Отсутствие общего резонанса в российском информационном пространстве по поводу событий на саммите НАТО, а также вступление Финляндии в НАТО и согласие Турции направить протокол о вступлении Швеции, скорее всего, свидетельствует о том, что Кремль осознал эти поражения и не хочет о них вспоминать", — говорится в отчете.

В ISW отметили, что в российском информационном пространстве о саммите НАТО сообщалось беспристрастно и приглушенно, что не соответствует масштабному поражению, которое саммит фактически представляет для довоенных целей РФ.



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