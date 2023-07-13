logo

BTC/USD

30355.63

ETH/USD

1869.47

LTC/USD

100.04

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

41.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В ISW назвали главный посыл саммита НАТО – как это касается России
commentss НОВОСТИ Все новости

В ISW назвали главный посыл саммита НАТО – как это касается России

В ISW считают, что саммит НАТО продемонстрировал провал целей РФ, ради которых она начала войну

сегодня, 08:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Саммит НАТО в Вильнюсе продемонстрировал, насколько российское полномасштабное вторжение в Украину отбросило назад цели, ради которых, как утверждает Кремль, он начал войну. Как передает портал "Комментарии", к такому мнению пришли в Институте изучения войны.

В ISW назвали главный посыл саммита НАТО – как это касается России

Саммит НАТО. Фото: из открытых источников

Аналитики ISW отмечают, цель предотвратить расширение НАТО и, более того, свернуть предыдущие раунды расширения Альянса и оттеснить НАТО от границ России была одним из заявленных требований Кремля перед вторжением в Украину. Кремль постоянно повторял эту цель на протяжении всей войны.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Отсутствие общего резонанса в российском информационном пространстве по поводу событий на саммите НАТО, а также вступление Финляндии в НАТО и согласие Турции направить протокол о вступлении Швеции, скорее всего, свидетельствует о том, что Кремль осознал эти поражения и не хочет о них вспоминать", — говорится в отчете.

В ISW отметили, что в российском информационном пространстве о саммите НАТО сообщалось беспристрастно и приглушенно, что не соответствует масштабному поражению, которое саммит фактически представляет для довоенных целей РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Чехии Петр Павел во время дискуссии на экспертном форуме на полях саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что "окно возможностей" на фронте у ВСУ есть до конца года. Потом придет время переговоров. Ранее президент Владимир Зеленский назвал логичными предположения (были высказаны в статье The Washington Post о секретном визите директора ЦРУ Уильяма Бернса в июне в Украину), что Москве придется искать диалог с Киевом, когда украинские войска будут на админгранице с оккупированным Крымом. Как оцениваете подобные заявления – и переговорные перспективы Украины и России к концу этого года? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-12-2023
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!