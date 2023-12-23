В истории о возобновлении зернового соглашения поставлена точка: Гутерреш сделал заявление

Возобновление полноценного функционирования Черноморской зерновой инициативы в прежней форме вряд ли будет иметь смысл. Как передает портал "Комментарии", такое мнение на пресс-конференции в Нью-Йорке высказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, информирует Укринформ.

Антониу Гутерреш. Фото: из открытых источников

"Мы поддерживаем контакт с обеими сторонами, пытаясь найти новые формы. Не думаю, что повторение зернового соглашения будет иметь смысл", – заявил генсек ООН.

В то же время, по словам Антониу Гутерреша, "было бы интересно, если бы в Черном море удалось создать условия для свободы мореходства".

Стоит напомнить, именно по инициативе Москвы зерновое соглашение прекратило функционировать. Россия в одностороннем порядке вышли из зернового соглашения, после чего утроила тотальный ракетный и дроновый террор портовой и сельскохозяйственной инфраструктуры Украины. Для возобновления зернового соглашения Кремль ожидает снятия части санкций по поставкам российского зерна и удобрений на европейские рынки.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба неоднократно заявлял, что Украина будет настаивать на сохранении санкций против России по зерновому соглашению и на ультиматум Кремля не согласится. Он отметил, что санкций против экспорта сельскохозяйственной продукции России и так нет, а заявления Кремля по этому поводу – манипуляции.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности (ЦСКИБ) считают, что переговоры о возвращении Москвы к "зерновой сделке", откуда та вышла в середине лета, больше не имеют смысла, поскольку гуманитарный морской коридор успешно работает и без участия РФ. При этом Киев призывает партнеров усилить возможности судоходства в Черном море: организовать патрулирование и траление морских вод, предоставить Украине дополнительные средства для защиты портовой инфраструктуры от российских обстрелов. Между тем, в Турции убеждены, что возобновление действия Черноморской зерновой инициативы возможно. Как оцениваете заявление ЦСКИБ и перспективы восстановления "зерновой сделки"? Что можно на данный момент сказать о ситуации с украинским экспортом с помощью суден? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



