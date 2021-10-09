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В Исландии ставят на паузу прививание вакциной Moderna: названа причина

Исландия приостановила использование вакцин Moderna

сегодня, 07:30
Автор:

Кравцев Сергей

В Исландии пока не будут прививать людей вакциной Moderna от COVID-19. Основная причина – после введения препарата у некоторой части людей наблюдается сердечная недостаточность. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает The Guardian со ссылкой на AFP.

В Исландии ставят на паузу прививание вакциной Moderna: названа причина

Вакцинация Фото из открытых источников

В сообщении говорится, решение о том, чтобы на время перестать использовать вакцину Moderna в Исландии принято по предложению главного эпидемиолога. К тому же, говорится, что Исландия полностью обеспечена вакциной Pfizer. Истинная же причина такого решения связана с ростом заболеваемости миокардитом и перикардитом после прививания вакциной Moderna, а также вакцинации с использованием Pfizer / BioNTech.

Если говорить о вакцине Moderna, то ранее ряд стран также приостановили ее использование. В частности, Финляндия приняла решение не вакцинировать Moderna мужчин, которым еще не исполнилось 30 лет. Причина, опять же, связана с риском нагрузки на сердце. Швеция запретила использовать вакцину для людей, моложе 1991-го года рождения. Дания также отказалась от прививания Moderna молодых людей.

Читайте также на портале "Комментарии" — иммунолог просит людей не паниковать, если вдруг обнаружится, что после прохождения полного курса вакцинации у вас в крови не обнаружатся антитела. Иммунная защита организма на самом деле уже скорее всего получила дополнительный заряд для борьбы с вирусом. Проблема, скорее всего, в тест-системе, которая не способна на 100% выявлять наличие антител в организме человека. Поэтому вакцинироваться нужно, так как это единственная гарантия избежать осложнений после заражения коронавирусом.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2021/oct/08/coronavirus-live-biden-urges-vaccine-mandates-papua-new-guinea-faces-worst-wave-yet?CMP=share_btn_tw&page=with:block-616090c48f08b8251d6224cc#block-616090c48f08b8251d6224cc
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