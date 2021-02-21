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В Иране заявили об окончании расследования катастрофы МАУ

Накануне разведка Канады заявила, что имеет секретные аудиозаписи разговора министра иностранных дел Ирана

21 февраля 2021, 23:55
Автор:

Елизавета Черных

Председатель судебных органов вооруженных сил Ирана Шокролла Бахрами заявил, что военная прокуратура закончила масштабное расследование авиакатастрофы украинского самолета МАУ под Тегераном. Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на иранское агентство IRNA. 

В Иране заявили об окончании расследования катастрофы МАУ

В Иране заявили об окончании расследования катастрофы МАУ - фото из открытых источников

По данным источника, чиновник еще в субботу заявил о том, что дело находится в процессе составления обвинительного заключения. Бахрами подчеркнул, что судебное разбирательство начинается после предварительного процесса с участием в суде подсудимых и семей погибших.

Напомним, что 10 февраля разведка Канады имеет секретные аудиозаписи разговора министра иностранных дел Ирана по поводу авиакатастрофы Boeing 737 под Тегераном. Эта информация подтверждена представителем премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Согласно официальным данным, канадской разведке удалось перехватить разговор еще в ноябре 2020 года, однако аудиозапись еще до конца не изучили.  Известно, что в разговоре принимает участие мужчина, которого идентифицируют как министра иностранных дел Ирана. Он обсуждает вероятность того, что самолет МАУ под иранской столицей могли сбить нарочно. При этом якобы чиновник заявляет, что полная информация по поводу авиакатастрофы скорее всего никогда не раскроется, поскольку это противоречит национальным интересам Ирана. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Нигерии, неподалеку от ее столицы Абуджи, потерпел крушения военный самолет. По данным источника, борт самолета сгорел целиком. Число жертв еще уточняется, однако по данным средств массовой информации, никто не остался в живых. По предварительной информации, пилот отвел самолет от жилых кварталов, в результате он упал в поле и полностью сгорел. 


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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/02/21/7284220/
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