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В Индии выпустили на свободу голубя-шпиона, который провел за решеткой восемь месяцев

В Индии произошел курьезный случай, когда полиция поймала голубя, считая его китайским шпионом.

сегодня, 17:30
Автор:
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Slava Kot
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В 2023 году в Индии поймали голубя с загадочными надписями на крыльях и чипом на лапах. Полиция решила, что это голубь-шпион и отправила его за решетку. После восьми месяцев заключения и благодаря зоозащитникам птицу оправдали и отпустили на свободу.

В Индии выпустили на свободу голубя-шпиона, который провел за решеткой восемь месяцев

В Индии поймали голубя и продержали его за решеткой восемь месяцев. Фото из открытых источников

В мае прошлого года индийская полиция в порту Мумбаи заметила необычного голубя. У него были рисунки зеленой краской на одном крыле, а на другом – красной, которые напоминали китайские иероглифы. Кроме того, голубь имел два кольца на ногах, а на одном из них был установлен чип. Индийские полицейские сообщили о находке высшему руководству и заподозрили птицу в том, что это мог быть китайский шпион.

Впоследствии следователи с помощью чипа установили, что голубь был из Тайваня и попал в Индию на корабле. Несмотря на то, что голубь, вероятно, не был китайским шпионом, полиция не отпускала птицу и перевела его в местную больницу для животных.

После того как голубь-шпион был оправдан, зоозащитные организации отреагировали на курьезный случай ареста животного и призвали выпустить голубя из-за жестокого обращения с ним. Через восемь месяцев после задержания голубь все же вышел на свободу.

Интересно, что это не первый курьезный случай, когда в Индии задерживают голубя с подозрением в шпионаже. В 2020 году индийская полиция поймала голубя в Кашмире недалеко от границы с Пакистаном, считая, что птица является шпионом соседней страны. Впоследствии выяснилось, что голубь преодолел милитаризованную зону между странами, однако принадлежит обычному пакистанскому рыбаку.

Кроме того, в 2016 году индийские спецслужбы заключили под стражу голубя, когда нашли у него записку с угрозами премьер-министру Индии Нарендра Моди.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский "кит-шпион" по имени Гвалдимир приблизился к норвежскому городу.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/2024/feb/02/india-spy-pidgeon-suspect-china
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