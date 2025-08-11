В Индии придумали, как ответить на ультиматум Трампа: к чему призывают

После введения президентом США Дональдом Трампом 50% пошлин против Индии в стране стремительно увеличивается количество сторонников покупки товаров местного производства и отказа от американских. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Антиамериканские настроения разжигают руководители индийских предприятий и сторонники премьер-министра Нарендры Моди.

Индия, самая густонаселенная страна в мире, является ключевым рынком для американских брендов, нацеленных на обеспеченных потребителей. Многие из них по-прежнему очарованы международными брендами, считая их символом продвижения по карьерной лестнице.

С призывами бойкота уже столкнулись американские транснациональные корпорации, от McDonald's и Coca-Cola до Amazon и Apple, хотя на продажах это пока не сказалось.

Соучредитель индийской компании Wow Skin Science Маниш Чоудхари опубликовал на LinkedIn видеообращение, в котором призвал поддержать фермеров и стартапы, чтобы сделать "Сделано в Индии" "всемирной страстью", и поучиться у Южной Кореи, чьи продукты питания и косметические средства известны во всем мире.

"Мы выстраивались в очередь за товарами, купленными за тысячи километров от нас. Мы с гордостью тратили деньги на бренды, нам не принадлежащие, тогда как наши собственные производители борются за внимание к себе на родине", – сказал он.

Генеральный директор индийской компании DriveU Рам Шастри, предоставляющей услуги вызова водителя, написал в LinkedIn, что Индия должна создать свой собственный Twitter/Google/YouTube/WhatsApp/FB – как в Китае.

Агентство отмечает, что индийские розничные компании на внутреннем рынке составляют серьезную конкуренцию таким иностранным брендам, как Starbucks. Но их выход на глобальный уровень оказался непростой задачей.

