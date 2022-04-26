В Херсонской области ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и 70 оккупантов, – Генштаб ВСУ

В районе Великой Александровки Херсонской области украинские защитники ликвидировали 70 российских военных (точное количество погибших уточняется). К тому же ВСУ уничтожили вражеский склад с боеприпасами. Как информирует издание "Комментарии", об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Также подразделения кафиров понесли потери в личном составе в районе населенных пунктов Новодмитровка и Белоусово.

В сводке сообщается, что на Донецком и Таврическом направлениях врагом осуществляется перемещение пунктов управления ближе к линии боевого столкновения. Противник оказывает огневое влияние по позициям наших войск с применением минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения, так: на Северодонецком направлении противник ведет боевые действия в районе населенного пункта Рубежное; на Попаснянском направлении пытается овладеть Попасной, продолжаются бои; на Авдеевском направлении враг пытается вести наступательные действия, удачи не имеет; на Кураховском направлении безуспешно совершал наступательные действия в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Марьинка; на Запорожском направлении противник ведет наступательные боевые действия в направлении населенного пункта Трудолюбовка, продолжаются бои.

Враг оказывает массированное огневое воздействие и блокировку наших подразделений в районе завода "Азовсталь" в Мариуполе.

На Южнобужском направлении противник, по всей линии столкновения, производил единичные обстрелы наших подразделений. Фиксируется разведывательная активность в районе административной границы Николаевской области.

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