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В Херсоне взорвали машину с предателем Сальдо: что известно

Владимир Сальдо - назначенный оккупантами "глава Херсонской области"

сегодня, 16:20 comments1127
Автор:

Кравцев Сергей
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В Херсоне взорвали служебный автомобиль экс-мэра Владимиром Сальдо, который после оккупации региона российскими войсками перешел на сторону захватчиков, предложив тем свои услугу, как опытного градоначальника. Как передает издание "Комментарии", о взрыве в автомобиле Сальдо у себя в Facebook рассказал экс-нардеп, а ныне военнослужащий ВСУ Андрей Немировский. Также эту информацию подтвердил у себя в Телеграмм нардеп Алексей Гончаренко.

В Херсоне взорвали машину с предателем Сальдо: что известно

Владимир Сальдо. Фото: из открытых источников

По информации Немировского, на момент взрыва Сальдо вместе с охранниками находились в салоне авто. Сразу после сильного взрыва оккупанты принялись доставлять Сальдо и его телохранителей в местную больницу. Как сейчас себя чувствует Сальдо неизвестно.

В свою очередь Алексей Гончаренко написал, что действительно Сальдо на момент взрыва находился в машине. 

При этом нардеп отметил, что не столько важно – выжил Сальдо или нет, сколько важно другое – рашистам на нашей земле или бежать, или лежать придется.                             

"Никто из них (Ред. оккупантов) не должен расслабляться. Пусть боятся, истекают страхом, звонят женам и матерям, пусть ощущают близость своего последнего часа. Сальдо, даже если ты сейчас выживешь – потом все равно выполнишь трюк сальдо-мортале. Это вопрос времени", – отметил Гончаренко.

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Также издание "Комментарии" сообщало – главарь боевиков "ДНР" Пушилин наконец-то признал – одной России на Донбассе не справиться – просит задействовать союзников РФ.



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