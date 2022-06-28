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В Херсоне появились графити, предвещающие скорый приход ВСУ – ФОТО

Продвижение ВСУ на юге страны проходит без лишней огласки

сегодня, 13:15
Автор:

Кравцев Сергей
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Как передает издание "Комментарии" несмотря на российскую оккупацию народное сопротивление в Херсоне не спадает. Так на многих домах в городе появились надписи "Херсон верь ВСУ". В местных пабликах уже активно распространяют эти надписи, поднимая настроение жителям Херсона, которые продолжают ожидать скорого освобождения. 

В Херсоне появились графити, предвещающие скорый приход ВСУ – ФОТО

Херсон. Фото: из открытых источников

Тем временем сами защитники просят СМИ, а также всех остальных граждан не публиковать в открытый доступ, где именно находятся позиции ВСУ, как они продвигаются к Херсону. Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила во время брифинга, что иногда радостные эмоциональные сообщения о продвижении ВСУ лишь вредят и военную операцию приходится откладывать или переносить.

Наталья Гуменюк отметила, сложность в контрнаступлении в сторону Херсона еще состоит в том, что операция проходит на открытой степной местности, что также замедляет продвижение украинской армии. Прежде, чем говорить о том или ином успехе ВСУ нужно закрепить на новых позициях и подальше отогнать противника.

При этом сегодня во время участия в эфире общенационального телемарафона Наталья Гуменюк все же порадовала украинцев приятными новостями с юга, где, по ее словам, все же идет продвижение ВСУ и оккупантам с каждым днем становится все сложнее и сложнее. Наступление ВСУ идет по двух направлениях – в Херсонской и Запорожской областях. Захватчики пытаются время от времени отбить утраченные позиции, но им это не удается.

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В Херсоне появились графити, предвещающие скорый приход ВСУ – ФОТО - фото 2




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