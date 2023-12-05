В ГУР рассказали о состоянии здоровья жены Буданова и других офицеров после отравления

Спикер Главного управления разведки (ГУР) при Министерстве обороны Андрей Юсов рассказал о состоянии здоровья отравленных офицеров и супруги Буданова, Марианны. По словам Юсова, благодаря своевременной реакции и профессиональности врачей состояние после отравления у всех удовлетворительное.



Юсов о состоянии здоровья Марианны Будановой после отравления. Фото из открытых источников

В эфире телемарафона Андрей Юсов рассказал о состоянии после отравления сотрудников ГУР и жены Кирилла Буданова.

"Состояние здоровья сейчас удовлетворительное. Пройден курс лечения в украинской клинике. Благодаря тому, что вовремя обратились и среагировали, и благодаря профессиональности украинских врачей сейчас все хорошо", — заявил Юсов.

По его словам, медицинский курс будет продолжен и пострадавших ожидают регулярные обследования, ведь восстановление после отравления, которое Юсов назвал "сложным случаем", является длительным процессом. Вместе с тем, спикер украинской разведки отметил, что сейчас окончательно нельзя сказать, нет ли угроз жизни пострадавших после отравления.

Напомним, что 28 ноября стало известно об отравлении супруги главы ГУР Кирилла Буданова и нескольких офицеров украинской разведки. Согласно данным СМИ, ссылающимся на источники в разведке отравления могло быть мышьяком и ртутью. По словам Андрея Юсова, продолжается внутреннее расследование по инциденту с отравлением Марианны Будановой и других сотрудников ГУР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кирилл Буданов рассказал о спецоперации ГУР, совершившей шок в Кремле.

Также "Комментарии" писали о руководителе внешней разведки, который рассказал о плане Путина в четыре этапа по войне в Украине.