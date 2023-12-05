logo

BTC/USD

41701.42

ETH/USD

2207.31

LTC/USD

72.14

USD/UAH

37.30

EUR/UAH

40.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В ГУР рассказали о состоянии здоровья жены Буданова и других офицеров после отравления
commentss НОВОСТИ Все новости

В ГУР рассказали о состоянии здоровья жены Буданова и других офицеров после отравления

В украинской разведке рассказали последние новости о состоянии здоровья отравленных сотрудников ГУР и жены Буданова.

сегодня, 10:25
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Спикер Главного управления разведки (ГУР) при Министерстве обороны Андрей Юсов рассказал о состоянии здоровья отравленных офицеров и супруги Буданова, Марианны. По словам Юсова, благодаря своевременной реакции и профессиональности врачей состояние после отравления у всех удовлетворительное.

В ГУР рассказали о состоянии здоровья жены Буданова и других офицеров после отравления

Юсов о состоянии здоровья Марианны Будановой после отравления. Фото из открытых источников

В эфире телемарафона Андрей Юсов рассказал о состоянии после отравления сотрудников ГУР и жены Кирилла Буданова.


"Состояние здоровья сейчас удовлетворительное. Пройден курс лечения в украинской клинике. Благодаря тому, что вовремя обратились и среагировали, и благодаря профессиональности украинских врачей сейчас все хорошо", — заявил Юсов.

По его словам, медицинский курс будет продолжен и пострадавших ожидают регулярные обследования, ведь восстановление после отравления, которое Юсов назвал "сложным случаем", является длительным процессом. Вместе с тем, спикер украинской разведки отметил, что сейчас окончательно нельзя сказать, нет ли угроз жизни пострадавших после отравления.

Напомним, что 28 ноября стало известно об отравлении супруги главы ГУР Кирилла Буданова и нескольких офицеров украинской разведки. Согласно данным СМИ, ссылающимся на источники в разведке отравления могло быть мышьяком и ртутью. По словам Андрея Юсова, продолжается внутреннее расследование по инциденту с отравлением Марианны Будановой и других сотрудников ГУР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кирилл Буданов рассказал о спецоперации ГУР, совершившей шок в Кремле.

Также "Комментарии" писали о руководителе внешней разведки, который рассказал о плане Путина в четыре этапа по войне в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=R5vvrb1YsqU&ab_channel=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!