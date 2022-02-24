В ГСЧС рассказали о последствиях вражеских обстрелов: в каких областях работают спасатели

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Козлова Альбіна
24 февраля российские военные произвели несколько обстрелов по территории Украины. Об этом сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Фото иллюстративное / Facebook
По информации пресс-службы, в Полтаве объявили сигнал "Воздушная тревога". В Полтавской области, в Нежине, спасатели освобождают из-под завалов людей. Предварительно в результате обстрела под завалами находятся шесть человек на территории аэродрома.
В Луцке в результате обстрелов поврежден АЦ 25 ДПРЧ. Пока там пострадавших нет. В Хмельницком была обстреляна взлетная полоса военного аэродрома. В Мариуполе в результате обстрелов загорелись шесть домов, в Краматорске снаряд попал в аэродор, что в городе Краматорск.
На странице ГСЧС обнародовано обращение Директора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Владимира Демчука.
Как сообщал портал "Комментарии", по словам президента, в первую очередь в стране будет введено военное положение. Глава государства также рассказал, что он уже провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Вашингтон уже формирует пакет помощи Украине.
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