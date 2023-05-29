В Грузии нашли объяснение сближению с Россией

Власти Грузии не скрывают, что предпринимают шаги по сближению с Россией. При этом в правящей партии "Грузинская мечта" призывают не называть такие действия "уступками", потому что это "стратегическая политика терпения". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал спикер парламента страны Шалва Папуашвили, пишут "Новости Грузии".

Шалва Папуашвили. Фото: из открытых источников

Шалва Папуашвили отметил, что сейчас якобы не идет речь о восстановлении дипломатических отношений с РФ. Также Тбилиси исключает принципиальные уступки Москве.

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"Мы не проводим политику уступок России. Наша политика — это не политика уступок, а стратегическая политика терпения", — заявил спикер грузинского парламента.

По его словам, сейчас для грузинской власти главный приоритет — "сохранение мира и усиление экономики".

В то же время он обвинил бывшего президента Михеила Саакашвили и его партию "Единое национальное движение" как раз в "политике уступок" РФ. Папуашвили считает, что именно эта сила якобы "продавала России стратегические объекты".

"Мы стараемся избегать провокаций и различных угроз, в частности тех, что раздаются из России. Мы никому ничего не отдаем, ни за что не торгуемся. Наша главная цель — объединение страны и евроинтеграция. Для этого нужны мир и экономический прогресс. Бедная и ослабленная страна не интересна ни абхазам и осетинам, ни западным партнерам", – заявил Папуашвили.

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