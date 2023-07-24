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В Грузии хотят вместе с Россией обучать студентов

В Грузии анонсировали открытие совместного с Россией университета

сегодня, 10:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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На территории Грузии появится новое учебное заведение на российские деньги. Открытие нового учебного заведения анонсировал глава Грузино-российского общественного центра имени Евгения Примакова в Тбилиси Дмитрий Лорткипанидзе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Эхо Кавказа".

В Грузии хотят вместе с Россией обучать студентов

Грузия и Россия. Фото: из открытых источников


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"Сейчас конкретно обсуждается вопрос создания грузино-российского университета. На данном этапе мы подыскиваем подходящее место для размещения этого учебного заведения", – рассказал Дмитрий Лорткипанидзе.

Он отметили, уникальность этого учебного заведения в том, что получить в нем образование можно будет совершенно бесплатно. Все расходы будет покрывать Россия. Пока что идет активный поиск помещения. Все расходы по закупке необходимого для обучения оборудования возьмет на себя российская сторона.

В Тбилиси расценивают попытку открыть российский вуз в Грузии как новую волну экспансии России и заявляют, что подобные университеты создают расширение влияния российской политики в Грузии.

По словам экспертов сферы образования "российская империя" использует сферу образования как идеологический механизм. Если вуз будет открыт и начнет функционировать – это будет означать, что нынешняя власть в Грузии заинтересована в продвижении российских интересов. 

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Грузии Саломе Зурабишвили считает инициативу Кремля отменить визовый режим для грузинских граждан и возобновить авиасообщение между РФ и Грузией "российской провокацией". А поддержка этого решения пророссийским правительством Грузии уже вызвало в стране протесты. Что происходит сейчас в Грузии и вокруг Грузии? Зачем Кремль именно сейчас решился на такой шаг? К чему всё это в итоге может привести? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Здесь стоит уточнить, что Дмитрий Лорткипанидзе, который теперь сетует за открытые российско-грузинского вуза, был одним из первых пассажиров прямого рейса 20 мая из Москвы в Тбилиси.




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Источник: https://www.ekhokavkaza.com/
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