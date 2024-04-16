Священный огонь для Олимпийских игр в Париже в 2024 году был зажжен в древней Олимпии, месте, где родились спортивные состязания. Однако церемония прошла с некоторым конфузом, ведь олимпийский огонь поначалу не удалось зажечь.



Зажигание олимпийского огня. Фото из открытых источников

По традиции олимпийский огонь зажигали с помощью энергии солнца. В частности, для этого были созданы параболические зеркала, которые фокусируют солнечные лучи в одной точке и зажигают факел. Однако облачное небо над Олимпией помешало традиционному зажиганию огня.

Поэтому был использован запасной огонь, который жрицы зажгли во время финальной репетиции 15 апреля.

Теперь священный огонь для Олимпийских игр отправится в трехмесячное путешествие к церемонии открытия в Париже, которая состоится 26 июля. Париж уже в третий раз принимает Олимпийские игры, после 1900 и 1924 годов.

Во время зажигания олимпийского огня слово взял президент МОК Томас Бах, заявивший, что миру надоели негативные новости о войне.

"В эти трудные времена, которые мы переживаем, когда войны и конфликты растут, людям надоела вся ненависть, агрессия и негативные новости, с которыми они сталкиваются изо дня в день. Мы стремимся к чему-то, что объединяет нас, чего-то, что дает нам надежду. Олимпийский огонь, который мы зажигаем сегодня, является символом этой надежды", — сказал Бах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон будет просить российского диктатора Владимира Путина о временном перемирии в войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Путин ответил на предложение Макрона по поводу перемирия на время проведения Олимпийских игр в Париже.