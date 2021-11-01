В государстве необходимо ввести чрезвычайное положение: экс-нардеп сделал заявление

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Кравцев Сергей
Энергетический кризис, спровоцированный Россией, набирает обороты. Целые нации и государства уже страдают от нее. Украине же, оказавшейся в эпицентре кризиса, стоит ка можно скорее принять необходимые меры, чтобы пережить кризис с минимальными потерями и выйти из этого коллапса сильнее. Как передает издание "Комментарии", такую позицию у себя на странице в Facebook озвучил нардеп 7-го и 8-го созывов Верховной Рады Олег Медуница.
Газ. Фото из открытых источников
По мнению Олега Медуницы, следует срочно принять государственную стратегию перехода на альтернативные виды топлива. И в проекте бюджета на следующий год предусмотреть на это расходы. Местные государственные администрации должны обобщить предложения от общин по переводу котельных на биотопливо.
Политик считает, что следует также поднять ренту на вырубку древесины и, возможно, ввести временную экспортную пошлину на энергетическое биосырье и продукты его переработки (пеллеты, брикеты). Поставить задачу перед государственными лесхозами нарастить объемы заготовки древесины для нужд энергетики. Не путем увеличения основных вырубок, а в первую очередь заставить вывезти из леса сухостой. Параллельно активно внедрять программы энергосбережения. Утепление зданий, изоляция сетей и рациональное использование тепла.
Нардеп уверен, властям Зеленского пора перестать играть в пиар игру под названием "Большое строительство" и сконцентрировать ресурсы государства над решением проблемы нового энергетического вызова, который может дорого стоить Украине и украинцам.
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