В государстве необходимо ввести чрезвычайное положение: экс-нардеп сделал заявление

Энергетический кризис, спровоцированный Россией, набирает обороты. Целые нации и государства уже страдают от нее. Украине же, оказавшейся в эпицентре кризиса, стоит ка можно скорее принять необходимые меры, чтобы пережить кризис с минимальными потерями и выйти из этого коллапса сильнее. Как передает издание "Комментарии", такую позицию у себя на странице в Facebook озвучил нардеп 7-го и 8-го созывов Верховной Рады Олег Медуница.

Газ. Фото из открытых источников

По мнению Олега Медуницы, следует срочно принять государственную стратегию перехода на альтернативные виды топлива. И в проекте бюджета на следующий год предусмотреть на это расходы. Местные государственные администрации должны обобщить предложения от общин по переводу котельных на биотопливо.

"Опыт и кадры для решения проблемы есть. Власть должна мобилизовать ресурсы. Главная цель – потреблять как можно меньше природного газа в качестве топлива. Треска, дрова, энергетический торф и другие возобновляемые источники биоэнергии есть в достаточном количестве", – отметил нардеп.

Политик считает, что следует также поднять ренту на вырубку древесины и, возможно, ввести временную экспортную пошлину на энергетическое биосырье и продукты его переработки (пеллеты, брикеты). Поставить задачу перед государственными лесхозами нарастить объемы заготовки древесины для нужд энергетики. Не путем увеличения основных вырубок, а в первую очередь заставить вывезти из леса сухостой. Параллельно активно внедрять программы энергосбережения. Утепление зданий, изоляция сетей и рациональное использование тепла.

"Что касается газа. В государстве необходимо ввести чрезвычайное положение и режим экономии этого ценного и фактически уже стратегического ресурса. Одновременно следует принять программу быстрого наращивания добычи газа. Государственные капитальные расходы следует перераспределить именно на добычу. И это должно стать приоритетом на ближайшие два-три года. Необходимо развивать атомную энергетику и строить малые ГЭС там, где это целесообразно. Также нужно ограничить действие "зеленых тарифов" и привести их к уровню средневзвешенных", – отметил Медуница.

Нардеп уверен, властям Зеленского пора перестать играть в пиар игру под названием "Большое строительство" и сконцентрировать ресурсы государства над решением проблемы нового энергетического вызова, который может дорого стоить Украине и украинцам.

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