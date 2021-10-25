«Нафтогаз» покупает газ по 34 гривны, а продает населению по 8: нардеп рассказал, кто оплатит такую «благотворительность»

Государственный "Нафтогаз" покупает на Энергетической бирже газ по 34 гривны, чтобы потом продать населению, Теплоэнерго и бюджетным организациям, через частные облгазы, по 8 и 16 гривен соответственно. Как информирует издание "Комментарии", об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает нардеп 7-го и 8-го созывов Верховной Рады Олег Медуница.

Тарифы на газ. Фото из открытых источников

"Я почему-то не сомневаюсь, что часть этого "благотворительного" ресурса будет украдена и перепродана бизнесу по коммерческим ценам. Все убытки такого "рынка газа" от Зеленского и "слуг народа" будут оплачены налогоплательщиками. Учителя, военные, врачи, рабочие и пенсионеры заплатят за эти эксперименты над здравым смыслом в государственном управлении, которые осуществляет нынешняя власть", – отметил нардеп.

Он добавляет, понятно, что в мире энергетический кризис и рецепты выхода из него есть плохие и очень плохие. Украинская власть избрала наихудший вариант из очень плохих.

"Как цивилизованный мир решает эти проблемы? Точно не за счет бедных. Франция довольно верно прореагировала на энергетический кризис, вызванный ростом цен на энергоносители. 38 миллионов самых бедных французов получат доплату в размере 100 евро. Франция не стала сдерживать рост цены на газ для населения, частично компенсировав расходы бедной части. В результате не нарушены принципы и рыночной экономики, и социальной справедливости", – отметил Олег Медуница.

Политик подчеркивает, более того, бюджет Франции на этом еще и заработает. Ведь высокие цены на энергоносители дадут определенный положительный эффект для доходов бюджета. У нас же наоборот – за "дешевый" газ заплатят все потребители, в первую очередь социально незащищенные слои населения.

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