«Нафтогаз» покупает газ по 34 гривны, а продает населению по 8: нардеп рассказал, кто оплатит такую «благотворительность»

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Кравцев Сергей
Государственный "Нафтогаз" покупает на Энергетической бирже газ по 34 гривны, чтобы потом продать населению, Теплоэнерго и бюджетным организациям, через частные облгазы, по 8 и 16 гривен соответственно. Как информирует издание "Комментарии", об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает нардеп 7-го и 8-го созывов Верховной Рады Олег Медуница.
Тарифы на газ. Фото из открытых источников
Он добавляет, понятно, что в мире энергетический кризис и рецепты выхода из него есть плохие и очень плохие. Украинская власть избрала наихудший вариант из очень плохих.
Политик подчеркивает, более того, бюджет Франции на этом еще и заработает. Ведь высокие цены на энергоносители дадут определенный положительный эффект для доходов бюджета. У нас же наоборот – за "дешевый" газ заплатят все потребители, в первую очередь социально незащищенные слои населения.
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