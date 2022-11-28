logo

BTC/USD

16203.92

ETH/USD

1173.35

LTC/USD

71.71

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В Госдуме РФ решили пригрозить Кыргызстану последствиями событий в Украине: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

В Госдуме РФ решили пригрозить Кыргызстану последствиями событий в Украине: что произошло

В Госдуме РФ угрожают Кыргызстану из-за декоммунизации и намекают повторением ситуации в Украине

сегодня, 08:28
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

В Госдуме России прямо угрожают Кыргызстану "вступлением на путь Украины", против которой страна-агрессор ведет войну, из-за намерения властей срочно переименовать все названия районов Бишкека на государственный язык. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова, сообщает издание "Комментарии", со ссылкой радиостанцию "Говорит Москва".

В Госдуме РФ решили пригрозить Кыргызстану последствиями событий в Украине: что произошло

Празднование дня государственного флага Кыргызстана в Бишкеке. Фото: president.kg

Так чиновник отреагировала на сообщение спикера парламента Кыргызстана Нурлана Шакиева во время выступления на общенародном курултае страны 25 ноября о важности оперативно дерусифицировать все названия районов столицы республики и переименовать на государственный язык.

Еще один важный момент в Кыргызстане решили взяться абсолютно за все населенные пункты в названиях которых присутствует упоминанием о чем-либо "советском". Власти Кыргызстана считают, что пришло время возвращаться исконно киргизские названия, отказываясь от коммунистического и советского наследия.

Шакиев также уточнил, что такое решение связано с планами руководства страны по развитию государственного языка

Инициатива ожидаемо взбесила российских политиков, и представители Госдумы стали рассказывать о русофобии и антисоветизме в Кыргызстане, винить в этом "коллективный Запад" и прочее.

Сейчас Журова, комментируя дерусификацию в Кыргызстане, начала вспоминать Грузию и Украину, и утверждать, что конфликт Москвы и Киева начался якобы с языкового вопроса.

Представитель Госдумы РФ убеждена, что "это первые маленькие шаги, чтобы в итоге выдавить полностью русский язык", и такое решение будто бы "нарушит права русских людей" в Кыргызстане.

"Наверняка с нашей стороны будут пока, наверное, просьбы этого не делать, потому что это, несомненно, нарушит права русских людей в Киргизии, многие из которых там проживают. Наша связь таким образом будет теряться. А потом следующий этап — школы, а потом еще какой-то, и будет, как в Грузии, когда молодежь, к сожалению, практически не говорит на русском языке. Мы знаем, что и в Украине тоже с этого начиналось. Защита, казалось бы, национального государственного языка, но в то же время, чтобы люди потихоньку понимали, что они больше на русском говорить не будут", — рассказала депутат.

Читайте также на портале "Комментарии" — специально для издания "Комментарии" эксперты оценили итоги последней полноценной недели осени, рассказав, что самое важное для Украины произошло на политическом, дипломатическом и экономическом фронтах.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://govoritmoskva.ru/news/341994/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!