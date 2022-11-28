В Госдуме РФ решили пригрозить Кыргызстану последствиями событий в Украине: что произошло

В Госдуме России прямо угрожают Кыргызстану "вступлением на путь Украины", против которой страна-агрессор ведет войну, из-за намерения властей срочно переименовать все названия районов Бишкека на государственный язык. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова, сообщает издание "Комментарии", со ссылкой радиостанцию "Говорит Москва".

Празднование дня государственного флага Кыргызстана в Бишкеке. Фото: president.kg

Так чиновник отреагировала на сообщение спикера парламента Кыргызстана Нурлана Шакиева во время выступления на общенародном курултае страны 25 ноября о важности оперативно дерусифицировать все названия районов столицы республики и переименовать на государственный язык.

Еще один важный момент в Кыргызстане решили взяться абсолютно за все населенные пункты в названиях которых присутствует упоминанием о чем-либо "советском". Власти Кыргызстана считают, что пришло время возвращаться исконно киргизские названия, отказываясь от коммунистического и советского наследия.

Шакиев также уточнил, что такое решение связано с планами руководства страны по развитию государственного языка

Инициатива ожидаемо взбесила российских политиков, и представители Госдумы стали рассказывать о русофобии и антисоветизме в Кыргызстане, винить в этом "коллективный Запад" и прочее.

Сейчас Журова, комментируя дерусификацию в Кыргызстане, начала вспоминать Грузию и Украину, и утверждать, что конфликт Москвы и Киева начался якобы с языкового вопроса.

Представитель Госдумы РФ убеждена, что "это первые маленькие шаги, чтобы в итоге выдавить полностью русский язык", и такое решение будто бы "нарушит права русских людей" в Кыргызстане.

"Наверняка с нашей стороны будут пока, наверное, просьбы этого не делать, потому что это, несомненно, нарушит права русских людей в Киргизии, многие из которых там проживают. Наша связь таким образом будет теряться. А потом следующий этап — школы, а потом еще какой-то, и будет, как в Грузии, когда молодежь, к сожалению, практически не говорит на русском языке. Мы знаем, что и в Украине тоже с этого начиналось. Защита, казалось бы, национального государственного языка, но в то же время, чтобы люди потихоньку понимали, что они больше на русском говорить не будут", — рассказала депутат.

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