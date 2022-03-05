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В Горловке арестовали 13 педагогов, воевавших на стороне оккупантов

Они сложили оружие и сдались в плен

5 марта 2022, 19:15 comments2163
Автор:

Лиля Воробьева
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В Донецкой области арестовали 13 педагогов из Горловки, которые были мобилизованы в "ДНР" и начали воевать на стороне российского агрессора. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облпрокуратуры.

В Горловке арестовали 13 педагогов, воевавших на стороне оккупантов

Педагоги сдались сами (фото: facebook.com/don.gp.gov.u)

Как установили в ходе следствия, еще 19 февраля 13 жителей города Горловка, которым было от 24 до 53 лет, выполняя решения представителей местной оккупационной администрации по общей мобилизации, были отнесены к личному составу одного из мотострелковых подразделений НЗФ России. Уже как вражеские агрессоры, они вступили на боевое дежурство в населенном пункте Майорск Никитовского района недалеко от города.

По обнародованной прокуратурой информацией, с 24 февраля эти жители города, которые до этого работали в образовательной сфере так называемой "ДНР", надели военную форму агрессора и имея, как оружие, автоматы Калашникова, были участниками полномасштабных военных действий на стороне российских захватчиков. Воевали с украинскими военнослужащими.

Следует отметить, что 1 марта это вооруженное подразделение, сформированное из приспешников российских захватчиков, было окружено украинскими солдатами в окрестностях города Горловка. Тогда 13 мобилизованных "педагогов" оставили автоматы и сдались в плен представителям Вооруженных Сил Украины.

Сейчас им выдвинуто подозрение за участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, это – ч. 2 ст. 260 отечественного Уголовного кодекса.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Сумской области разгромили элитное подразделение России.


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Источник: https://www.facebook.com/don.gp.gov.ua/posts/3829694640589991
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