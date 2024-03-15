В Германии найдена живая дочь убитой украинки: задержаны подозреваемые

В деле, которое шокировало общественность Германии и Украины, наконец-то появились новые подробности. Немецкая полиция сообщила о значительном прогрессе в расследовании жестокого убийства 27-летней украинки , тело которой было найдено на дамбе реки Рейн возле Гоккенхайма. По данным прокуратуры и главного управления полиции Мангейма, во время спецоперации, проведенной вечером 13 марта, были задержаны два человека, в возрасте 43 и 44 года, подозреваемые в совершении этого преступления.

Полиция нашла живой маленькую дочь убитой в Германии украинки

Насильственная смерть молодой женщины, искавшей убежища в Германии, вызвала волну возмущения и сострадания среди местного сообщества и украинцев. Однако стражам порядка удалось найти 5-летнюю дочь погибшей. Ребенок сразу же был доставлен в больницу, а после проведения анализа ДНК было подтверждено, что он является дочерью погибшей. Сейчас малышами занимается управление по делам молодежи.

Загадкой остается местонахождение 51-летней матери убитой. Специальная комиссия, созданная для расследования этого преступления, продолжает поиски и обращается ко всем, кто может владеть любой информацией, с просьбой выйти на связь.

Ранее сообщалось, что украинка, жизнь которой оборвалась так внезапно и жестоко, проживала в доме беженцев в районе Рейн-Неккар. Она считалась пропавшей без вести после того, как отправилась в путешествие вместе со своей матерью и новорожденной дочерью. Ее смерть, с признаками "внешнего насилия", вызвала глубокую тревогу по поводу безопасности беженцев в регионе.

Задержание подозреваемых стало важным шагом в раскрытии этого дела и демонстрирует решительность германских правоохранительных органов по борьбе с преступностью, несмотря на все вызовы. Оба задержанных были доставлены в следственный изолятор 14 марта, где им будут предъявлены обвинения.