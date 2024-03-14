Убийство украинской беженки в Германии: мать и новорожденный ребенок пропали без вести

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Черновалова Кристина
В Германии убили 27-летнюю украинку
Согласно отчетам немецких судебно-медицинских экспертов, на теле Маргариты были обнаружены многочисленные признаки насильственной смерти, включая гематомы и раны, расположенные в области груди, бедер и нижней части брюшной полости. Эти открытия подтверждают предположения о том, что девушка стала жертвой преступления.
На данный момент в расследовании задействовано около 60 правоохранителей, а также использованы служебные собаки в попытке найти какие-либо следы, которые могли бы пролить свет на обстоятельства происшествия. Важным аспектом расследования является поиск Марины Стеценко, 51-летней матери Маргариты, и ее пяти месяцев от роду дочери, обе из которых пропали в тот же день, когда была обнаружена Маргарита.
До исчезновения семья проживала в доме для беженцев. Представитель полиции подчеркнул, что Марина Стеценко считается ключевым свидетелем не только в деле о смерти ее дочери, но и в деле о поиске ее внучки.
Полиция продолжает расследование и призывает всех, кто может обладать какой-либо информацией о пропавших без вести, обратиться за помощью. Это дело подчеркивает трагические последствия, с которыми сталкиваются беженцы, искающие безопасности в чужой стране, и напоминает о необходимости продолжать оказывать поддержку и защиту наиболее уязвимым членам общества.
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