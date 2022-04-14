В Генштабе рассказали, где сейчас идут самые горячие бои

Несмотря на то, что массированного наступления от врага на востоке страны пока нет, Россия усиливает огонь на отдельных направлениях и пытается наступать. Сейчас тяжелые бои идут неподалеку от Славянска, Попасной и Курахово. Идет штурм Мариуполя. Враг пытается полностью взять город. Усиливается группировка войск на территории Северодонецка. Также враг ведет активные боевые действия на Южнобужском направлении в районе Александровки, пытаясь возобновить наступление с целью возвращения утраченных позиций в районе Осокоровки. Как сообщает издание "Комментарии", об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

В общей сложности защитниками Украины за минувшие сутки были разбиты на Донецком и Луганском направлениях восемь атак врага. После боев вражеская армия не досчиталась 1 танк, 4 единицы бронированной и 6 автомобильной техники, а также 1 артиллерийская система. Также украинские защитники сбили 2 истребителя РФ.

Отмечается, враг провалил планы по мобилизации населения так называемых квазиреспублик "ЛДНР" во вражеские ряды. Несмотря на постоянные рейды и облавы в жилых кварталах, план выполнен лишь на 20%. Не удалось мобилизовать 60-70 тысяч человек, как планировалось в первую очередь.

Неспокойно на Слобожанском направлении, где враг пытается активно проводить разведку, которая в последние дни существенно усилилась.

На Северском направлении продолжается передислокация русских военных подразделений. После того, как подразделения доукомплектовываются, их перебрасывают с территории Брянской и Курской областей в Белгородскую и Воронежскую области.

Читайте на портале "Комментарии" – США передадут Украине разведданные , с которыми потенциально можно вернуть Донбасс и Крым.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!