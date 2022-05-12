logo

BTC/USD

29148.55

ETH/USD

1976.24

LTC/USD

65.54

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В Финляндии узнали, как Москва им будет мстить за вступление в НАТО
commentss НОВОСТИ Все новости

В Финляндии узнали, как Москва им будет мстить за вступление в НАТО

Москва может лишить Финляндию российского газа

сегодня, 18:25
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В распоряжении финских СМИ появилась информация о готовящейся Россией "мести" за присоединение страны к НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет газета "Iltalehti".

В Финляндии узнали, как Москва им будет мстить за вступление в НАТО

Флаги России и Финляндии. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что уже в пятницу без предупреждения Россия может принять решение о том, что прекращает поставки газа в страну. Многие политики в стране уже знают о таких "ответных мерах". Но пока что сдержанно реагируют, не давая комментариев. 

Реакции власти Финляндии относительно решение Москвы пока что нет. Если Москва действительно прекратить подачу газа, то для промышленного сектора Финляндии могут наступить серьезные проблемы. Могут также быть трудности с производством ряда продуктов питания.

Ранее власти Финляндии предполагали, что Россия может перестать поставлять в страну "голубое топливо" 23 мая. Именно с этой датой связно то, что нужно будет проводить оплату за следующие поставки. Но то, что Москва может прекратить поставки газа раньше – никто не догадывался. Финны поддержали решение большинства стран Евросоюза о том, чтобы не платить за газ в рублях, как того требовала Москва.

Читайте также на портале "Комментарии" — Великобритания снова посылает сигнал Москве о том, что агрессия против Украины будет дорого стоять Кремлю. Лондон подписал с правительствами Швеции и Финляндии декларацию, которой оговаривается, что в случае угрозы какой-то из стран-подписантов будут предприниматься общие усилия по защите территории. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказали, что значит данный договор для мира, Украины и России.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/73825336-5494-4b68-a01e-c4039f88e1cb
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!