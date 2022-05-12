В Финляндии узнали, как Москва им будет мстить за вступление в НАТО

В распоряжении финских СМИ появилась информация о готовящейся Россией "мести" за присоединение страны к НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет газета "Iltalehti".

Флаги России и Финляндии. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что уже в пятницу без предупреждения Россия может принять решение о том, что прекращает поставки газа в страну. Многие политики в стране уже знают о таких "ответных мерах". Но пока что сдержанно реагируют, не давая комментариев.

Реакции власти Финляндии относительно решение Москвы пока что нет. Если Москва действительно прекратить подачу газа, то для промышленного сектора Финляндии могут наступить серьезные проблемы. Могут также быть трудности с производством ряда продуктов питания.

Ранее власти Финляндии предполагали, что Россия может перестать поставлять в страну "голубое топливо" 23 мая. Именно с этой датой связно то, что нужно будет проводить оплату за следующие поставки. Но то, что Москва может прекратить поставки газа раньше – никто не догадывался. Финны поддержали решение большинства стран Евросоюза о том, чтобы не платить за газ в рублях, как того требовала Москва.

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