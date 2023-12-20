В Эстонии назвали глобальную проблему, которая появилась из-за войны РФ против Украины

Международная правовая система, в том числе ООН и Международный уголовный суд, требует срочных и фундаментальных изменений, в противном случае она может развалиться. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает "The Guardian".

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна

Министр отметил, полномасштабное вторжение России в Украину выявило недостатки в международной системе, рискующие фатально взорвать веру людей в нее.

"Продолжающаяся варварская захватническая война России против Украины не просто сломала систему. Она использовала некоторые из своих многочисленных недостатков, чтобы унизить, очевидно, невыполнимые нормы и ценности. Если так будет продолжаться, мы все в конце концов потеряем интерес к сохранению системы", — отметил эстонский министр.

Издание отмечает, Эстония считалась лидером мнений в ЕС на протяжении всей войны в Украине, выдвигая предложения по закупке боеприпасов и преследованию российского руководства через специальный трибунал.

Теперь Эстония расширяет свои призывы к фундаментальным изменениям, а Цахкна утверждает, что "единственная уверенность" в мире "это то, что существующая международная система не может долго существовать без изменений".

"Международные институции сейчас очень часто кажутся бессильными, в лучшем случае, противостоять самым серьезным вызовам нашего времени. В худшем случае они являются соучастниками их возможностей. Поскольку доверие быстро теряет, вся система рискует развалиться. Это означало бы возвращение к эпохе "века империй", когда "сила делает право" и все страдают", — подчеркнул глава МИД Эстонии.

Он также считает, что использование Россией права вето в Совбезе ООН возродило глобальный интерес к реформе организации.

"Советам безопасности нужны дополнительные постоянные члены, чтобы лучше отражать наш современный мир. Следует также напомнить, что он несет основную, а не исключительную ответственность за международный мир и безопасность. Мы должны защитить мир от стран, злоупотребляющих правом вето", — отметил Цахкна.

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