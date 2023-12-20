В Эстонии назвали глобальную проблему, которая появилась из-за войны РФ против Украины

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Кравцев Сергей
Международная правовая система, в том числе ООН и Международный уголовный суд, требует срочных и фундаментальных изменений, в противном случае она может развалиться. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает "The Guardian".
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна
Министр отметил, полномасштабное вторжение России в Украину выявило недостатки в международной системе, рискующие фатально взорвать веру людей в нее.
Издание отмечает, Эстония считалась лидером мнений в ЕС на протяжении всей войны в Украине, выдвигая предложения по закупке боеприпасов и преследованию российского руководства через специальный трибунал.
Теперь Эстония расширяет свои призывы к фундаментальным изменениям, а Цахкна утверждает, что "единственная уверенность" в мире "это то, что существующая международная система не может долго существовать без изменений".
Он также считает, что использование Россией права вето в Совбезе ООН возродило глобальный интерес к реформе организации.
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