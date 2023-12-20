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В Эстонии назвали глобальную проблему, которая появилась из-за войны РФ против Украины

Глава МИД Эстонии заявил, что мир может вернуться к эпохе "века империй", когда "сила делает право"

сегодня, 16:10
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Кравцев Сергей
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Международная правовая система, в том числе ООН и Международный уголовный суд, требует срочных и фундаментальных изменений, в противном случае она может развалиться. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает "The Guardian".

В Эстонии назвали глобальную проблему, которая появилась из-за войны РФ против Украины

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна

Министр отметил, полномасштабное вторжение России в Украину выявило недостатки в международной системе, рискующие фатально взорвать веру людей в нее.

"Продолжающаяся варварская захватническая война России против Украины не просто сломала систему. Она использовала некоторые из своих многочисленных недостатков, чтобы унизить, очевидно, невыполнимые нормы и ценности. Если так будет продолжаться, мы все в конце концов потеряем интерес к сохранению системы", — отметил эстонский министр.

Издание отмечает, Эстония считалась лидером мнений в ЕС на протяжении всей войны в Украине, выдвигая предложения по закупке боеприпасов и преследованию российского руководства через специальный трибунал.

Теперь Эстония расширяет свои призывы к фундаментальным изменениям, а Цахкна утверждает, что "единственная уверенность" в мире "это то, что существующая международная система не может долго существовать без изменений".

"Международные институции сейчас очень часто кажутся бессильными, в лучшем случае, противостоять самым серьезным вызовам нашего времени. В худшем случае они являются соучастниками их возможностей. Поскольку доверие быстро теряет, вся система рискует развалиться. Это означало бы возвращение к эпохе "века империй", когда "сила делает право" и все страдают", — подчеркнул глава МИД Эстонии.

Он также считает, что использование Россией права вето в Совбезе ООН возродило глобальный интерес к реформе организации.

"Советам безопасности нужны дополнительные постоянные члены, чтобы лучше отражать наш современный мир. Следует также напомнить, что он несет основную, а не исключительную ответственность за международный мир и безопасность. Мы должны защитить мир от стран, злоупотребляющих правом вето", — отметил Цахкна.

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Источник: https://www.theguardian.com/world/2023/dec/20/world-risks-new-age-of-empires-where-might-makes-right-warns-estonian-foreign-minister
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