В ЕС подтвердили, что заявка от Украины на членство получена

Европейский Союз официально подтвердил, что уже запущена процедура по рассмотрению заявки Украины на членство в ЕС. Как передает издание "Комментарии", данную информацию сообщил представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов.

Европейский Союз. Фото из открытых источников

Чиновник отметил, что из его рук Постоянный Представитель при ЕС председательствующей в Совете ЕС Франции Филипп Леглиз-Коста получил заявку, подписанную главой украинского государства. Никакого отказа не последовало, следовательно, официальная процедура рассмотрения заявки начата.

Отметим, после того, произошло российское вторжение ряд стран Евросоюза выступил с инициативой, чтобы Украина получила четкую перспективу членства в ЕС. А Словакия и вовсе выступила с предложением, чтобы Киев был принят в ЕС по спецпроцедуре, которая позволяет присоединиться к союзу в кратчайшие сроки.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, реагируя на российское вторжение в Украину, заявила, что нападение Москвы произошло на Европу, поскольку Украина – "одна — из нас" и страна имеет все права стать членом ЕС. При этом глава Еврокомиссии не стала уточнять, есть ли у Украины шанс присоединиться к ЕС по ускоренной процедуре.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель также подтвердил, что в будущем место Украины в ЕС, но сейчас задача всей Европы бороться с российской агрессией.

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