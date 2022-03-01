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В ЕС подтвердили, что заявка от Украины на членство получена

Европейский союз официально начал процедуру рассмотрения украинской заявки на получение членства

сегодня, 08:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Европейский Союз официально подтвердил, что уже запущена процедура по рассмотрению заявки Украины на членство в ЕС. Как передает издание "Комментарии", данную информацию сообщил представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов.

В ЕС подтвердили, что заявка от Украины на членство получена

Европейский Союз. Фото из открытых источников

Чиновник отметил, что из его рук Постоянный Представитель при ЕС председательствующей в Совете ЕС Франции Филипп Леглиз-Коста получил заявку, подписанную главой украинского государства. Никакого отказа не последовало, следовательно, официальная процедура рассмотрения заявки начата.

Отметим, после того, произошло российское вторжение ряд стран Евросоюза выступил с инициативой, чтобы Украина получила четкую перспективу членства в ЕС. А Словакия и вовсе выступила с предложением, чтобы Киев был принят в ЕС по спецпроцедуре, которая позволяет присоединиться к союзу в кратчайшие сроки.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, реагируя на российское вторжение в Украину, заявила, что нападение Москвы произошло на Европу, поскольку Украина – "одна — из нас" и страна имеет все права стать членом ЕС. При этом глава Еврокомиссии не стала уточнять, есть ли у Украины шанс присоединиться к ЕС по ускоренной процедуре.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель также подтвердил, что в будущем место Украины в ЕС, но сейчас задача всей Европы бороться с российской агрессией.

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказали, какие перспективы, что после победы над Россией в необъявленной войне Украина сможет по ускоренной процедуре присоединиться к ЕС и НАТО.



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