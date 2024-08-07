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В «Энергоатоме» сказали, сколько еще должны отремонтировать энергоблоков АЭС

«Энергоатом» к ноябрю планирует отремонтировать еще два энергоблока

сегодня, 20:55
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Ткачик Олеся

В этом году НАЭК "Энергоатом" планирует отремонтировать еще два энергоблока АЭС для подготовки к отопительному сезону. Об этом на пресс-конференции сообщил и.о. главы правления "Энергоатома" Петр Котин, передает Интерфакс-Украина.

В «Энергоатоме» сказали, сколько еще должны отремонтировать энергоблоков АЭС

Петр Котин

По словам Котина, два энергоблока, которые нуждаются в ремонте, должны быть готовы к ноябрю 2024 года.

"Нам осталось еще два энергоблока отремонтировать в этом году, которые будут в энергосистеме до ноября, и мы будем работать в ОЗУ всеми девятью блоками, как и анонсировали ранее", – рассказал Котин.

Кроме того, и.о. главы правления подчеркнул, что "Энергоатом" смог сократить продолжительность ремонтных работ более чем на 40 дней, что позволило быстрее вернуть блоки в сеть.

При этом отмечается, что после оккупации Запорожской АЭС российскими войсками "Энергоатом" управляет Ровенской, Хмельницкой и Южноукраинской АЭС, суммарная мощность которых составляет 7,8 ГВт.

Также отмечается, что ремонт одного из энергоблоков, не считая двух запланированных на этот год, предположительно, будет перенесен на 2025 год.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министр энергетики Герман Галущенко обвинил во лжи экспертов, которые говорят о том, что Украина уже прошла самый тяжелый период. По его словам, такие прогнозы никто не может делать, ведь все зависит от действий России и от того, будет ли она и дальше уничтожать энергообъекты в Украине.

Кроме того, министр обнародовал результаты недавно проведенного опроса по поводу того, как украинцы готовятся к зиме. Так вот, по его информации, 67% украинцев готовятся к сложной зиме, но только 1% опрошенных планируют уехать за границу, чтобы пережить зиму не в Украине.




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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/1005476.html
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