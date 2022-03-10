В "Энергоатоме" рассказали, как сейчас работают украинские АЭС

Несмотря на обостренную ситуацию в Украине в связи с российским вторжением, атомные электростанции продолжают работать в стабильном режиме. Об этом на странице в Facebook сообщает "Энергоатом".

Как сейчас в стране работают АЭС (фото из открытых источников)

Отмечается, что мощность 4 украинских АЭС обеспечивает необходимые объемы производства электроэнергии для нужд нашей страны. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на атомных станциях находится в пределах нормы.

Из-за российской агрессии "Энергоатом" усилил контроль и определил исключительную приоритетность безопасности ядерных установок над всеми остальными.

К слову, Запорожская АЭС, расположенная в городе Энергодар уже 6 суток находится под контролем оккупантов, на ее территории сейчас расположены 50 единиц тяжелой техники, около 400 военных и много взрывчатки. И, к сожалению, технические вопросы, персонал станции, должен согласовывать с захватчиками. Сейчас работают два энергоблока Запорожской АЭС.

Напомним, украинские власти направилиинформацию МАГАТЭ о Запорожской атомной электростанции, которую захватили российские оккупанты. В настоящее время работники ЗАЭС продолжают работать, руководство станции выполняет приказы командира российских войск.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что министр Герман Галущенко заявил, что уже завершается синхронизация украинской энергетической сети с европейской ENTSO-E. Для завершения процессов необходимо еще несколько дней, поэтому в ближайшее время произойдет присоединение.

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