В "Энергоатоме" рассказали, как сейчас работают украинские АЭС

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Светлана Шкурупий
Несмотря
на обостренную ситуацию в Украине в связи с российским вторжением, атомные электростанции
продолжают работать в стабильном режиме. Об этом на странице в Facebook сообщает "Энергоатом".
Как сейчас в стране работают АЭС (фото из открытых источников)
Отмечается,
что мощность 4 украинских АЭС обеспечивает необходимые объемы производства
электроэнергии для нужд нашей страны. Радиационное, противопожарное и
экологическое состояние на атомных станциях находится в пределах нормы.
Из-за
российской агрессии "Энергоатом" усилил контроль и определил исключительную
приоритетность безопасности ядерных установок над всеми остальными.
К
слову, Запорожская АЭС, расположенная в городе Энергодар уже 6 суток находится
под контролем оккупантов, на ее территории сейчас расположены 50 единиц тяжелой
техники, около 400 военных и много взрывчатки. И, к сожалению, технические
вопросы, персонал станции, должен согласовывать с захватчиками. Сейчас работают
два энергоблока Запорожской АЭС.
Напомним,
украинские власти направилиинформацию МАГАТЭ о Запорожской атомной электростанции, которую захватили
российские оккупанты. В настоящее время работники ЗАЭС продолжают работать,
руководство станции выполняет приказы командира российских войск.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что министр Герман Галущенко
заявил, что уже завершается синхронизация украинской энергетической сети с
европейской ENTSO-E. Для завершения процессов необходимо еще несколько дней,
поэтому в ближайшее время произойдет присоединение.
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также, что оккупация российскими войсками зоны отчуждения и атомной
электростанции в Чернобыле представляет ядерную угрозу для Европы.
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