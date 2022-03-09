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Ситуация в энергетической отрасли Украины: присоединение к европейской сети и работа ЗАЭС

Украина ожидает присоединения к ENTSO-E в течение недели

сегодня, 09:15
Автор:

Козлова Альбіна
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Министр Герман Галущенко заявил, что уже завершается синхронизация украинской энергетической сети с европейской ENTSO-E. Для завершения процессов необходимо еще несколько дней, поэтому в ближайшее время произойдет присоединение. Об этом сообщают на странице Министерства энергетики в Фейсбуке.

Ситуация в энергетической отрасли Украины: присоединение к европейской сети и работа ЗАЭС

Фото иллюстративное / Pixabay

Также министр подчеркнул, что европейцы должны отказаться от российского газа и нефти, ведь у них есть все возможности диверсификации. Кроме того, что ситуация на атомных электростанциях, чиновник объяснил, что Украина уже обращалась к МАГАТЭ с просьбой обеспечить безопасность ядерных объектов на территории Украины во время войны.

В частности, не имеют права приближаться ближе 30 км к объектам атомной энергетики. В свою очередь, МАГАТЭ обязана обратиться в НАТО по внедрению А2/AD zone (закрытое небо) над территорией Украины, учитывая географию расположения АЭС на территории Украины.

Организация должна документировать все события, касающиеся работы атомных электростанций, прилагать усилия для предупреждения ядерного терроризима, содействовать обеспечению гуманитарной и психологической помощи персоналу станций.

России должен быть запрещен доступ к интеллектуальным и технологическим ресурсам МАГАТЭ, а граждане РФ, занятые в структурах ООН, касающиеся ядерной энергии, должны быть отстранены от должностей.

В обращении Украины отмечено, что следует немедленно усилить мониторинг и контроль МАГАТЭ вместе с ВОЗ, Красным Крестом и другими международными организациями по ситуации на атомных станциях: Запорожской АЭС (Энергодар), Южно-АЭС (Южноукраинск), Ровенской АЭС (Вараш), Хмельницкая г. Нетешин) и другими атомными объектами Украины.

"Украина также обратилась к Европейской Комиссии, ООН по проведению специальных миссий по обеспечению ядерной безопасности в Украине и мире, а также установлению всех преступлений военной агрессии РФ, угрожающих безопасному функционированию ядерных объектов в Украине. Украина настаивает, чтобы специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в нашей стране установила круглосуточный контроль и анализ ситуации на всех отечественных ядерных объектах, в частности, Чернобыльской и Запорожской АЭС, а также других украинских действующих атомных электростанциях", — говорится в сообщении.

Также министр записал обращение относительно ситуации на Запорожской атомной электростанции: "Российские оккупационные войска пытают оперативный штаб Запорожской АЭС. По нашей информации, кафиры заставили руководство завода записать адрес, который они планируют использовать в пропагандистских целях. Пропагандистская машина России имеет целью создать еще один ф для своих граждан и международного сообщества в попытке оправдать свои преступления Работники Запорожской АЭС уже 4 дня в заложниках На станции находится около 500 российских военных и 50 единиц тяжелой техники Работники станции физически и психологически истощены Призываем международных партнеров принять все меры для вывода российских оккупационных войск по захваченным ядерным объектам и закрытию неба над Украиной. Срыв на атомной электростанции из-за использования российскими войсками оружия приведет к катастрофе для всей Европы. Ответственность за это будет полностью на России. Мы должны вместе остановить ядерный терроризм России", — подчеркнул он.

Как сообщал портал, МАГАТЭ выразила обеспокоенность из-за ситуации на ЗАЭС и ЧАЭС.


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Источник: https://www.facebook.com/minenergoUkraine
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