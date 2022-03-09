Ситуация в энергетической отрасли Украины: присоединение к европейской сети и работа ЗАЭС

"Украина также обратилась к Европейской Комиссии, ООН по проведению специальных миссий по обеспечению ядерной безопасности в Украине и мире, а также установлению всех преступлений военной агрессии РФ, угрожающих безопасному функционированию ядерных объектов в Украине. Украина настаивает, чтобы специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в нашей стране установила круглосуточный контроль и анализ ситуации на всех отечественных ядерных объектах, в частности, Чернобыльской и Запорожской АЭС, а также других украинских действующих атомных электростанциях", — говорится в сообщении.

Также министр записал обращение относительно ситуации на Запорожской атомной электростанции: "Российские оккупационные войска пытают оперативный штаб Запорожской АЭС. По нашей информации, кафиры заставили руководство завода записать адрес, который они планируют использовать в пропагандистских целях. Пропагандистская машина России имеет целью создать еще один ф для своих граждан и международного сообщества в попытке оправдать свои преступления Работники Запорожской АЭС уже 4 дня в заложниках На станции находится около 500 российских военных и 50 единиц тяжелой техники Работники станции физически и психологически истощены Призываем международных партнеров принять все меры для вывода российских оккупационных войск по захваченным ядерным объектам и закрытию неба над Украиной. Срыв на атомной электростанции из-за использования российскими войсками оружия приведет к катастрофе для всей Европы. Ответственность за это будет полностью на России. Мы должны вместе остановить ядерный терроризм России", — подчеркнул он.

Как сообщал портал, МАГАТЭ выразила обеспокоенность из-за ситуации на ЗАЭС и ЧАЭС.