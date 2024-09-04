В "Энергоатоме" рассказали, что произошло на Южноукраинской АЭС

Государственное предприятие "Энергоатом" официально опровергло информацию о якобы аварии на Южноукраинской атомной электростанции. В компании заявили, что никакой аварийной ситуации не произошло, а распространение подобных слухов назвали дезинформацией.

«Энергоатом» разъяснил ситуацию на Южноукраинской АЭС

По данным "Энергоатома", недавно на одном из энергоблоков станции было обнаружено техническое замечание. В этой связи энергоблок был разгружен на 33% от номинальной мощности. Это стандартная процедура, предусмотренная регламентом при обнаружении технических проблем. После восстановления поврежденных линий электропередач специалистами "Укрэнерго" мощность энергоблока будет восстановлена до штатного уровня.

Это событие не связано с проведением ремонтной кампании. Указанная ситуация возникла в результате сложных переходных режимов, произошедших из-за вражеских обстрелов инфраструктуры Укрэнерго и сопровождавшихся значительными колебаниями параметров сети (частота, напряжение, ток), к которой были подключены энергоблоки, с отключением энергоблоков от сети” , – говорится в сообщении компании.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в июле уже была авария на Южноукраинской АЭС, впрочем в Минэнерго и Энергоатоме опровергали эту информацию, заявляя о враждебном ИПСО.

Читайте на портале "Комментарии" — Украина 28 августа прислала МАГАТЭ официальную ноту, в которой указано, что 26 августа Российская Федерация начала массированную ракетную и беспилотную атаку на критически важную инфраструктуру и энергетический сектор Украины с целью парализовать работу энергогенерирующих объектов Украины. В результате атаки в 08:58 по восточноевропейскому времени были обесточены энергоблоки, а именно: 1, 3 и 4 Ровенской атомной электростанции были отключены от сети. В 09:05 по восточноевропейскому времени энергоблоки Южноукраинской атомной электростанции. Мощность была снижена до суммарного уровня 1800 МВт.