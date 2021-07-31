В двух областях Украины заболеваемость не соответствует "зеленой" зоне

По состоянию на субботу, 31 июля, почти все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако в Закарпатской и Хмельницкой области один из эпидемиологических показателей выходит за пределы нормы. Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения.

В Закарпатской и Хмельницкой области один из эпидемиологических показателей выходит за пределы нормы Фото: zp.gov.ua

Так, в Закарпатской области "зеленому" уровню не соответствует показатель динамики госпитализаций. В данном регионе он составляет 82,1%, а вчера был 21,9%.

В Хмельницкой области динамика госпитализаций поднялась до 86,4% (днем ранее 34,0%,)

Стоит отметить, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на коронавирус должна составлять не более 50%.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том , почему в Украине может стать обязательным вакцинация от коронавируса. Украинцев могут начать обязывать к получению прививки против COVID-19. Читайте также, что один из самых заразных вариантов коронавирусной болезни, дельта-штамм, добрался и до украинской столицы. И пока шесть пациентов Александровской больницы находятся под пристальным вниманием медиков, эпидемиолог Людмила Мухарская сообщила , как следует действовать украинцам в такой тревожной ситуации.

По мнению Мухарской, ранее заместителем главного санитарного врача страны, в первую очередь всему населению необходимо сохранять спокойствие. Наиболее "ясные" головы должны быть у медиков, для которых, вполне возможно, начинается очередная горячая пора на работе. Эпидемиолог говорит, что от украинцев нужно совсем немного — четко соблюдать карантин (носить маску, держать дистанцию, мыть руки или пользоваться антисептиком), а также по возможности сделать прививку против коронавируса. Особенно осторожными нужно быть тем украинцам, отправившихся на отдых за границей — там больше возможности подхватить дельта-штамм.



Ранее "Комментарии" сообщали, какие вакцины, по мнению исследователей, могут быть неэффективными для некоторых категорий людей. Подробности — в нашем материале.







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