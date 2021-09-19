В Донецкой области малолетних брата и сестру нашли мертвыми в сундуке (ФОТО)

В прошлую субботу в населенном пункте Никольское Донецкой области исчезли дети из одной семьи, которым исполнилось 7 и 10 лет. Через некоторое время их обнаружили в домашнем сундуке, но дети уже не подавали признаков жизни. О том, что не стало ее сына и дочери, полицейским рассказала их мать, сообщает пресс-служба Нацполиции Донбасса.

В Донецкой области детей нашли мертвыми в старом сундуке (фото facebook.com/Артем Киско)

Женщина рассказала, что она с мужем рано утром пошла на работу, дети в это время были в доме одни. Полицейские сразу начали поиски. В этих мероприятиях участвовали другие привлеченные работники полиции Донецкой области, задействовали поисковых собак.

За определенный промежуток времени детей нашли в доме, в домашнем сундуке.

Как рассказали полицейские, эта семья стоит на учете в Службе защиты детей. Работники полиции не раз предупреждали их, чтобы не злоупотребляли спиртным и помнили о своих семейных обязанностях.

Руководитель криминальной полиции Донецкой области Артем Кисько выложил в социальных сетях фотографию с места поиска. Полицейские возбудили уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса — умышленное убийство малолетнего ребенка. Санкцией этой статьи может быть пожизненное заключение.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что на Донбассе снайперы боевиков убили военнослужащего ВСУ из Львова. От пули боевиков на линии фронта погиб 41-летний уроженец Львова Василий Островский.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!