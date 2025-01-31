В "Дія" запустили сервис для жалоб: какие заявки смогут оставлять украинцы

У Украины появилась новая возможность сообщать о проблемах с мобильной связью и интернетом. Теперь пользователи могут оставлять обращение через приложение "Дія", чтобы операторы оперативнее устраняли перебои. Информацию будет получать Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере связи, которая вместе с провайдерами будет работать над улучшением качества сети. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Приложение Дія. Фото из открытых источников

“Если у вас долго грузятся страницы, не идет звонок или не открывается TikTok – сообщайте об этом в "Дія". Услугу найдете на главном экране приложения”, – говорится в сообщении.

Сервис "Отсутствует связь" находится на главном экране приложения. Чтобы подать обращение, необходимо предоставить одноразовый доступ к геолокации и описать ситуацию. Если интернета нет, заявка автоматически отправится после возобновления связи.

Разработчики также рекомендуют заранее загрузить "Карту несокрушимости". Она пригодится не только для поиска стабильного интернета, но и для нахождения укрытий и пунктов с альтернативным питанием.

Собранные данные помогут быстрее выявлять проблемные зоны и устранять их. Ведь стабильная мобильная связь – это не только удобство, но и критически важная составляющая безопасности.





Напомним, портал "Комментарии" писал, что в 2024 году половина украинцев воспользовалась электронными государственными услугами, при этом наибольшую популярность получили платформы "Дія". Об этом на презентации исследования в Укринформе рассказал исполнительный директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий.