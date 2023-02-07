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В ДБР заинтересовались, как фирмы с орбиты Коломойского получили автогаз вдвое дешевле рынка

ДБР расследует, как люди Галущенко во время вторжения помогли «приватовцам» заработать 300 миллионов на автогазе

сегодня, 15:55
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Автор:

Кравцев Сергей

Сотрудников ДБР заинтересовал аукцион Минэнерго по продаже сжиженного газа в апреле 2022 г. Следователи подозревают продажу топлива по заниженной цене фирмам, связанным с группой "Приват". В результате таких сделок "Укрнафта" недополучила прибыли на сумму 300 млн грн. Как сообщает издание "Комментарии", об этом пишут "Наши деньги".

В ДБР заинтересовались, как фирмы с орбиты Коломойского получили автогаз вдвое дешевле рынка

Автогаз. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, схема была незамысловатая. Комитет под руководством первого заместителя министра энергетики Юрия Власенко провел аукцион по продаже газа "Укрнафты" на бирже, у которой не было необходимых разрешительных документов, конечно, туда никто кроме "приватовцев" не заявился, и забрали его по низкой цене 28 тысяч гривен за тонну. В этот же день "Укргаздобыча" провела аукцион на другой нормальной бирже и с нормальной конкуренцией. И его цена взлетела до 55 тысяч гривен. То есть вдвое дороже. Вот эта разница между ценами продаж и привела к тому, что "приватовцы" забрали топливо дешево и продали из-за своих заправок по рыночной цене. А полученную маржу в размере 300 миллионов поделили с кем захотели.


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"Сделка была в апреле, когда рашистов только выбросили из-под Киева. ДБР открыло дело в мае. Однако воз этого дела и сейчас там. И у Офиса президента до сих пор нет претензий к группировке министра Германа Галущенко, которая и уткнула эту и другие сделки" , – отмечают журналисты.

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Источник: https://www.facebook.com/NashiGroshi
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