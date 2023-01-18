В Давосе хотят объединить лидеров в Метавселенной

В настоящее время есть много компаний, пытающихся заработать на метавселенной, но гораздо меньше компаний, пытающихся использовать ее технологии для общественного блага. Всемирный экономический форум в Давосе надеется изменить это с помощью Global Collaboration Village. Виртуальная деревня спроектирована так, чтобы функционировать и выглядеть как настоящий швейцарский город, за исключением того, что здесь люди, собирающиеся в коворкингах, посещающие конференции в правительственные зданиях и просматривающие музеи, будут делать это как аватары. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Time".

Форум в Давосе. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, исполнительный председатель ВЭФ Клаус Шваб, который десятилетиями культивировал личное общение между мировыми лидерами, надеется, что деревня будет служить постоянной площадкой для встреч заинтересованных сторон Давоса, превратив конференцию из уединенной недельной встречи в круглогодичный проект.

"Это может революционизировать глобальное сотрудничество", — сказал Шваб.

Деревня была построена с использованием Microsoft Mesh, иммерсивного обновления программного обеспечения для совместной работы Teams, которое все еще находится в разработке. Шваб уже нанял десятки партнеров для заселения деревни, включая Meta и МВФ. Цель состоит в том, чтобы у многих из этих партнеров были виртуальные здания, в которых они могли бы демонстрировать свои проекты.

Всемирный экономический форум надеется, что деревня будет особенно полезна для проектов, которые выигрывают от эффекта погружения. Экологи океанов, например, могли бы создать симуляции морских глубин, чтобы показать, как звуковые ландшафты могут помочь восстановить коралловые рифы или как мангровые заросли могут сыграть роль в борьбе с повышением уровня моря.

"Мы пытаемся делать то, что может произойти только в метавселенной, потому что, если это лучше сделать лично или на бумаге, тогда это не имеет смысла", — сказала Келли Оммундсен, глава Глобальной деревни сотрудничества ВЭФ.

Деревня, которая развернута в Давосе, может иметь свое влияние не только во время самого форума. После конференции, говорит Шваб, сам ВЭФ начнет проводить многие встречи в деревне. Шваба интересует, как виртуальные встречи с 3D-аватарами могут создать больше взаимопонимания, доверия и потенциала идей между людьми по всему миру по сравнению с неиммерсивными встречами Zoom, к которым все привыкли за последние годы.

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