В Черновцах 100-летняя пациентка выздоровела от Covid-19

100-летняя жительница Черновцов вылечилась от коронавируса Covid-19. Женщина проходила лечение в Черновицкой городской больнице, госпитализация для больной стала первой в ее жизни. Об этом сообщает местное агентство АСС.

100-летняя украинка вылечилась от Covid - фото из открытых источников





Отмечается, что коронавирусом женщина заболела вместе с другими членами своей семьи и сначала лечилась от Covid-19 дома. Однако после осложнения ее госпитализировали, в больницу женщина попала с 30% поражением легких.





"Несколько дней находилась на кислородной дотации. А дальше состояние улучшилось, и довольно быстро ее организм справился с недугом", – отметила врач "ковидного" отделения Елена Крапивина.





Также у инфицированной были сопутствующие болезни, связанные с возрастом. Сейчас у женщины отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, а УЗИ легких показало положительную динамику на выздоровление.



В честь выздоровления 100-летней пациентки медики организовали ей праздник.





"Это мы сами целым коллективом организовали праздник и цветы для Марии Тихоновны. Такое событие редкое. Мы очень за нее рады, да и она сама очень радостно восприняла день выписки", — прокомментировали в больнице.





Напомним, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что "просто вылечить человека от Covid уже недостаточно" и после выздоровления от коронавируса многим украинцам необходима реабилитация, ведь в стране участились случаи "постковидного синдрома". По его словам, для решения этой проблемы создана рабочая группа для наработки пакета инициатив по постковидной реабилитации. Сейчас медики фиксируют до 70% различных постковидных осложнений.





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