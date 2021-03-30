В Черновцах 100-летняя пациентка выздоровела от Covid-19

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Лиза Снисар
100-летняя жительница Черновцов вылечилась от коронавируса Covid-19. Женщина проходила лечение в Черновицкой городской больнице, госпитализация для больной стала первой в ее жизни. Об этом сообщает местное агентство АСС.
100-летняя украинка вылечилась от Covid - фото из открытых источников
Отмечается, что коронавирусом женщина заболела вместе с другими членами своей семьи и сначала лечилась от Covid-19 дома. Однако после осложнения ее госпитализировали, в больницу женщина попала с 30% поражением легких.
Также у инфицированной были сопутствующие болезни, связанные с возрастом. Сейчас у женщины отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, а УЗИ легких показало положительную динамику на выздоровление.
В честь выздоровления 100-летней пациентки медики организовали ей праздник.
Напомним, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что "просто вылечить человека от Covid уже недостаточно" и после выздоровления от коронавируса многим украинцам необходима реабилитация, ведь в стране участились случаи "постковидного синдрома". По его словам, для решения этой проблемы создана рабочая группа для наработки пакета инициатив по постковидной реабилитации. Сейчас медики фиксируют до 70% различных постковидных осложнений.
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