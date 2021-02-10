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Чернобыль хотят вернуть к жизни: что это значит

Вскоре в зоне отчуждения начнется обновление дорог

сегодня, 16:20
Автор:

Мокрик Анастасия

Покинутый людьми из-за страшной аварии на АЭС город Чернобыль хотят вернуть к жизни, развивая там туризм. Кроме того, его хотят превратить в место переосмысления и памяти.

Чернобыль хотят вернуть к жизни: что это значит

Зону отчуждения превратят в туристический район - фото: из открытых источников

Сегодня Чернобыль — это по-прежнему город-призрак, окруженный мертвыми сёлами. Изредка туда приезжают блогеры или же экскурсионные группы. Но, в целом, это место, как и раньше, остается практически безлюдным и пустым. Однако этому было решено положить конец.

Так, Государственное агентство развития туризма, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, Министерство культуры и информационной политики, и Государственное агентство по управлению зоной отчуждения заключили меморандум о сотрудничестве для создания благоприятных условий развития туризма в Чернобыле.

 

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что спустя 35 лет после аварии на Чернобыльской АЭС, объекты в этой зоне, вероятно, потребует консервации. Так, в список ЮНЕСКО может попасть "Дуга" и несколько объектов из города Припять.

Также Ткаченко подчеркнул, что туристов в Чернобыле прибавится, если для них будут все необходимые условия. В их число входят места, где туристы смогут переночевать, поесть, посмотреть что-то интересное. Вместе с тем должно быть и достаточное количество персонала.

Однако, такой же важней задачей остается превратить Чернобыль не просто в яркую туристическую зону, а также сделать это место таким, чтобы туристы понимали его смысл, его историю. На самом деле, люди очень заинтересованы в поездках в зону отчуждения. Поэтому развить в ней туризм – действительно замечательная идея. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что получить прописку в Украине можно будет через приложение "Дия", а также о том, что закон об украинском языке хотели принять еще 100 лет назад.



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Источник: https://www.ukrinform.ru/rubric-tourism/3186686-mkip-minekologii-gosturizm-i-gazo-budut-razvivat-turizm-v-cernobylskoj-zone.html
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