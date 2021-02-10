Чернобыль хотят вернуть к жизни: что это значит

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Мокрик Анастасия
Покинутый людьми из-за страшной
аварии на АЭС город Чернобыль хотят вернуть к жизни, развивая там туризм. Кроме
того, его хотят превратить в место переосмысления и памяти.
Зону отчуждения превратят в туристический район - фото: из открытых источников
Сегодня Чернобыль — это по-прежнему город-призрак,
окруженный мертвыми сёлами. Изредка туда приезжают блогеры или же экскурсионные
группы. Но, в целом, это место, как и раньше, остается практически безлюдным и
пустым. Однако этому было решено положить конец.
Так, Государственное агентство развития туризма, Министерство защиты
окружающей среды и природных ресурсов, Министерство культуры и информационной
политики, и Государственное агентство по управлению зоной отчуждения заключили
меморандум о сотрудничестве для создания благоприятных условий развития туризма
в Чернобыле.
Министр культуры и информационной
политики Александр Ткаченко отметил, что
спустя 35 лет после аварии на Чернобыльской АЭС, объекты в этой зоне,
вероятно, потребует консервации. Так, в список
ЮНЕСКО может попасть "Дуга" и несколько объектов из города Припять.
Также Ткаченко подчеркнул, что
туристов в Чернобыле прибавится, если для них будут все необходимые условия. В
их число входят места, где туристы смогут переночевать, поесть, посмотреть
что-то интересное. Вместе с тем должно быть и достаточное количество
персонала.
Однако, такой же важней задачей остается превратить Чернобыль не просто в яркую туристическую зону, а также сделать это место таким, чтобы туристы понимали его смысл, его историю. На самом деле, люди очень заинтересованы в поездках в зону отчуждения. Поэтому развить в ней туризм – действительно замечательная идея.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что получить прописку в Украине можно будет через приложение "Дия", а также о том, что закон об украинском языке хотели принять еще 100 лет назад.
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