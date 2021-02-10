logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.02.2021

BTC/USD

45799.78

ETH/USD

1756.78

LTC/USD

182.92

НБУ 10.02.2021

USD/UAH

28.02

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество история Закон об украинском языке хотели принять еще 100 лет назад - официальный документ (Фото)
commentss НОВОСТИ Все новости

Закон об украинском языке хотели принять еще 100 лет назад - официальный документ (Фото)

Закон о государственном языке планировали ввести еще во времена Украинской Державы гетмана Скоропадского

сегодня, 14:50
Автор:

Кириєнко Анна

Недавно стало известно, что закон о языке планировали принять еще 100 лет назад. Рабочие в Госархиве нашли соответствующий документ. Его содержание опубликовано на Facebook-странице музея Шереметьевых.

Закон об украинском языке хотели принять еще 100 лет назад - официальный документ (Фото)

Закон о государственном языке: украинский хотели сделать обязательным 100 лет назад. Фото: cdn.iz.ru

Документ был создан со времен Украинской Державы гетмана Скоропадского. В официальном заявлении старший прокуратор Генерального суда обращается к министру юстиции с предложением принять закон о государственном языке.

"Не касаясь права частных лиц на употребление русского языка в их отношениях с Государственными учреждениями, Генеральный суд на общем собрании 20 августа этого года <...> обратил внимание на желательность издание нового закона об обязательности употребления украинского языка в отношениях между украинским Государственным институтами", — сообщается в находке.

Закон об украинском языке хотели принять еще 100 лет назад - официальный документ (Фото) - фото 2

Напомним, что в Украине 16 января вступил в силу языковой закон, обязывающий всех поставщиков услуг в Украине общаться с клиентами исключительно на государственном языке, если не поступила отдельная просьба потребителя говорить на другом языке. Эксперты оценили нововведение, особенно в разрезе штрафов, законности и необходимости вводить такие нормы, конфликтности темы. Мнения специалистов читайте в нашем материале.

Ранее сайт "Комментарии" сообщал, что украинка на своей фейсбук-странице опубликовала пост, в котором рассказала, что в одном из магазинов сети супермаркетов NOVUS кассир отказалась переходить на украинский язык. Вместо этого женщина использовала нецензурную лексику. Подробности скандала читайте здесь.

Также информируем, что в Латвии запретили вещание телеканала "Россия РТР". Причиной наложения санкций стала постоянная пропаганда против Украины.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/sigillum.com.ua/photos/a.371813886612932/1127124427748537/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ