Закон об украинском языке хотели принять еще 100 лет назад - официальный документ (Фото)

Недавно стало известно, что закон о языке планировали принять еще 100 лет назад. Рабочие в Госархиве нашли соответствующий документ. Его содержание опубликовано на Facebook-странице музея Шереметьевых.

Закон о государственном языке: украинский хотели сделать обязательным 100 лет назад. Фото: cdn.iz.ru

Документ был создан со времен Украинской Державы гетмана Скоропадского. В официальном заявлении старший прокуратор Генерального суда обращается к министру юстиции с предложением принять закон о государственном языке.

"Не касаясь права частных лиц на употребление русского языка в их отношениях с Государственными учреждениями, Генеральный суд на общем собрании 20 августа этого года <...> обратил внимание на желательность издание нового закона об обязательности употребления украинского языка в отношениях между украинским Государственным институтами", — сообщается в находке.

Напомним, что в Украине 16 января вступил в силу языковой закон, обязывающий всех поставщиков услуг в Украине общаться с клиентами исключительно на государственном языке, если не поступила отдельная просьба потребителя говорить на другом языке. Эксперты оценили нововведение, особенно в разрезе штрафов, законности и необходимости вводить такие нормы, конфликтности темы. Мнения специалистов читайте в нашем материале.

Ранее сайт "Комментарии" сообщал, что украинка на своей фейсбук-странице опубликовала пост, в котором рассказала, что в одном из магазинов сети супермаркетов NOVUS кассир отказалась переходить на украинский язык. Вместо этого женщина использовала нецензурную лексику. Подробности скандала читайте здесь.

Также информируем, что в Латвии запретили вещание телеканала "Россия РТР". Причиной наложения санкций стала постоянная пропаганда против Украины.

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