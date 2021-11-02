В Черкасской области не могут объявить результаты довыборов в Раду: стала известна причина

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
В Черкасской области по той причине, что на заседание не явилось несколько представителей ОИК, не могут объявить итоги довыборов в парламент. В настоящее время проработано более 92% протоколов. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Украины.
В Черкасской области не работает окружная избирательная комиссия на довыборах в Раду (cvk.gov.ua)
По обнародованной информации, сейчас из-за неявки нескольких представителей заблокирована работа окружной избирательной комиссии. Чтобы возобновить заседание, нет кворума.
ЦИК отмечает, что отсутствующих представителей ОИК могут привлечь к уголовной ответственности за то, что они уклоняются от выполнения своих обязанностей. Поэтому их призывают быть законопослушными и прийти на работу, чтобы продолжить заседание.
По обнародованной ЦИК информации, на довыборах в парламент уже сосчитано 92,19% протоколов. Лидирует выдвиженец от политического объединения "Слуга народа" Виталий Войцеховский. За него отдали свои голоса 46,82% жителей региона. У местного самовыдвиженца Владислава Голуба – 25,97% голосов земляков. Остальные кандидаты имеют менее 10% голосов избирателей.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Местные выборы: как будут пускать на избирательные участки, объяснили в ЦИК. Сертификат о вакцинации и негативном ПЦР-тесте на входе в избирательные участки у украинцев не потребуют. Об этом сообщают в пресс-службе Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Напомним, что день голосования на местных выборах по нескольким округам, в том числе и в "красной зоне" состоятся 31 октября. Выборы пройдут на избирательных участках в одномандатных избирательных округах №184 и №197 (Херсон и Черкассы).
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости