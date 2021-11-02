В Черкасской области не могут объявить результаты довыборов в Раду: стала известна причина

В Черкасской области по той причине, что на заседание не явилось несколько представителей ОИК, не могут объявить итоги довыборов в парламент. В настоящее время проработано более 92% протоколов. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Украины.

В Черкасской области не работает окружная избирательная комиссия на довыборах в Раду (cvk.gov.ua)

По обнародованной информации, сейчас из-за неявки нескольких представителей заблокирована работа окружной избирательной комиссии. Чтобы возобновить заседание, нет кворума.