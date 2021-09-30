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В частных клиниках можно лечиться бесплатно: при каких условиях

Пациенты уже получают первичную и специализированную медицинскую помощь в таких заведениях

сегодня, 15:40
Автор:

Козлова Альбіна

Частные медицинские клиники смогут обслуживать клиентов бесплатно, если они заключили договор с Национальной службой здоровья (НСЗУ). Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В частных клиниках можно лечиться бесплатно: при каких условиях

Украинцы смогут получить медуслуги в клиниках бесплатно, фото из открытых источников

По статистическим данным НСЗУ, 271 клиника и более полутысячи врачей, работающих как ЧП, уже подписали соответствующие документы. Клиенты этих учреждений и медиков обслуживаются бесплатно.

Украинцы могут заключать декларации не только с семейными врачами в центрах ПМСП, но и с врачами ЧП и работниками клиник. Декларация заключается с терапевтами или педиатрами. Во многих областях частные медицинские учреждения уже получили выплаты от НСЗУ за предоставление первичной медицинской помощи населению.

Для того, чтобы сходить на прием к узкому специалисту в частной клинике, пациент предоставляет электронное направление от врача, с которым заключил декларацию. Отметим, что каждая из клиник заключила договор на оказание услуг, предусмотренных определенным пакетом.

Среди пакетов услуг следующие: вакцинация от коронавируса, хирургические операции, гемодиализ, реабилитация, лечение туберкулеза, лечения ВИЧ, помощь онкобольным, тем, кто перенес инсульт, инфаркт.

Пациенты, которые хотят узнать имеет ли договор на возмещение расходов на лечение украинцев определенная клиника, должны просмотреть список.

Для этого зайдите на сайт НСЗУ / "Е Данные" / Аналитические панели. Далее найдите панель "Заключенные договоры о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий", там в таблице или на карте ищите нужное вам заведение.

Как сообщает портал "Комментарии", на медицину из госбюджета выделяют 600 млн гривен. В Минздраве уже разработали приказ о расширении перечня профессий, которым нужно иметь вакцинацию. Сейчас приказ согласовывают другие государственные органы.


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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/nszu-paciyenti-mozhut-otrimati-medichnu-dopomogu-u-privatnih-medzakladah-bezoplatno
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