На медицину из госбюджета выделяют 600 млн гривен: что направят средства

Кабинет министров одобрил перераспределение средств на нужды медицины на фоне обострения ситуации с коронавирусом в стране. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

В больницах увеличат количество кроватей с кислородом, фото из открытых источников

Для обеспечения больниц кроватями с централизованным кислородом для больных COVID-19 с госбюджета выделено 395 миллионов гривен.

"Лабораторные центры сейчас работают практически круглосуточно. Не стоит забывать о гриппе. Одновременная циркуляция вирусов гриппа и коронавируса в осенне-зимнем сезоне может повлечь за собой более тяжелое течение коронавирусной болезни. Наиболее уязвимая группа — это коллективы, контактирующие с людьми. То есть работники полиции, пограничники, медицинские работники, педагоги — эти категории граждан должны иметь дополнительную защиту. Поэтому правительство предлагает перераспределить сэкономленные 1,2 миллиона долларов для приобретения вакцин против гриппа, чтобы обеспечить соответствующие профессиональные коллективы вакцинами", — подчеркнул премьер-министр.

Выделено 205 миллионов гривен для того, чтобы выплатить денежные премии работникам больниц и лабораторных подразделений Министерства здравоохранения.



Также сегодня рассмотрят план мероприятий по реализации концепции развития электронного здравоохранения. Предполагается, что будут введены электронные сервисы.

"Ситуация с заболеваемостью на COVID-19 усложняется. Штамм "Дельта" имеет значительное распространение в Украине и безусловно влияет на эпидемическую ситуацию. В больницах по Украине есть 41 тысяча коек, из которых 97% обеспечены кислородом. По статистике, 98% умерших от осложнений с COVID-19 в возрасте старше 60 лет не были вакцинированы. В Украине сейчас можно привиться тремя вакцинами — AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer. Те, кто переболели COVID-19 и не вакцинировались, имеют больший риск снова заболеть, чем те, кто вакцинировался. Сейчас в 6000 школ еще не привилось 80% работников", — подчеркнул министр Виктор Ляшко.

В Минздраве уже разработали приказ о расширении перечня профессий, которым нужно иметь вакцинацию. Сейчас приказ согласовывают с другими государственными органами.



Портал "Комментарии" сообщал какие штаммы гриппа будут циркулировать в этом эпидсезоне в Украине и кто получит бесплатную вакцину от него.

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