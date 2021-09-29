На медицину из госбюджета выделяют 600 млн гривен: что направят средства

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Козлова Альбіна
Кабинет министров одобрил перераспределение средств на нужды медицины на фоне обострения ситуации с коронавирусом в стране. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
В больницах увеличат количество кроватей с кислородом, фото из открытых источников
Для обеспечения больниц кроватями с централизованным кислородом для больных COVID-19 с госбюджета выделено 395 миллионов гривен.
Выделено 205 миллионов гривен для того, чтобы выплатить денежные премии работникам больниц и лабораторных подразделений Министерства здравоохранения.
Также сегодня рассмотрят план мероприятий по реализации концепции развития электронного здравоохранения. Предполагается, что будут введены электронные сервисы.
В Минздраве уже разработали приказ о расширении перечня профессий, которым нужно иметь вакцинацию. Сейчас приказ согласовывают с другими государственными органами.
Портал "Комментарии" сообщал какие штаммы гриппа будут циркулировать в этом эпидсезоне в Украине и кто получит бесплатную вакцину от него.
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